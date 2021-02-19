Flydubai возобновляет полеты в Дубай

Начиная со 2 марта, авиакомпания flydubai возобновляет рейсы по маршруту Баку-Дубай.

Согласно полученному разрешению, авиакомпания flydubai будет осуществлять рейсы 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с дальнейшим увеличением рейсов. Всем пассажирам авиакомпании предоставляется комплексная туристическая страховка и приобретение дополнительных полисов не требуется.

Для поездки в Дубай требуется наличие отрицательного результата ПЦР теста на английском либо арабском языке, а также скаченное на телефон приложение COVID-19 DXB

По всем вопросам приобретения виз и билетов можно обратиться в офис авикомпании flydubai по адресу : ул. Узеира Гаджибекова, 69 или по номерам: 012/050/055/070 598-0-598.