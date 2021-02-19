WhatsApp меняет политику конфиденциальности

После месяца раздумий руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook - свою головную компанию, об этом сообщает BBC.

О решении было впервые объявлено в январе. Оно вызвало массовый исход пользователей: миллионы покинули платформу и скачали "Телеграм", Signal и другие мессенджеры, которые обещают приватность и защиту данных.

С критикой этих планов выступили и власти в разных странах мира, а лидеры нескольких государств завели официальные каналы в "Телеграме". В их числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Жаир Больсонару. После этого в WhatsApp временно отложили вступление новых правил в силу.

Теперь в WhatsApp говорят, что политика конфиденциальности все-таки изменится - но жалуются, что стали жертвой дезинформации и их планы истолковали неверно.

Предупреждение об обновленных условиях сервиса появится в виде баннера в приложении. Он будет приглашать пользователей ознакомиться с новой политикой конфиденциальности.

Перемены должны вступить в силу 15 мая.