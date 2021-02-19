Как сообщают российские СМИ, глава МВД Татарстана Артем Хохорин выступил с новым заявлением по поводу резонансной драки у ресторана «Султанат» в Казани. Вечером 9 февраля у ресторана устроили драку более 10 человек.

В Татарстане появилась таинственная криминальная группировка, состоящая из уроженцев Азербайджана, которая вступила в борьбу за сферы влияния в Казани.

По словам Хохорина, там себя проявила некая этническая ОПГ, в которую входят уроженцы Азербайджана. Министр заявил, что задержаны двое участников столкновения. Один из них — 27-летний Мурад Аманов. Его привлекают по ст. 213 ч. 2 («Хулиганство»). Он взят под стражу.

Источники издания «Бизнес Онлайн» сообщают, что Аманов зарезал одного из лидеров казанской группировки «Восьмовские» по «позывному» Ахмед. Но на какой почве произошел конфликт — неясно. Хотя говорят, что отношения между сторонами уже урегулированы.

Источники в силовых структурах Татарстана рассказывают, что азербайджанские ОПГ считаются сейчас самым крупным этническим объединением страны — по разным оценкам, в России сейчас более 30 таких группировок. Большинство из них базируются в Москве и городах-миллионниках. Для Казани же этническая ОПГ — абсолютный нонсенс.

Что представляет из себя новая ОПГ, пока неясно. Неудивительно, что она стала буквально первой этнической, ведь диаспора выходцев из Азербайджана в Татарстане — самая крупная. «Восьмовские» же появились в Казани в далеких 1980-х. В последнее время они светятся довольно часто.