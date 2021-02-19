Впервые клонировали животное умирающего вида

Животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас. Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.

"Биотехнологии и геномные данные могут иметь значение благодаря усилиям по сохранению окружающей среды", - отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак.

К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.

Тем не менее ученых беспокоит, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.

Черноногие хорьки - это разновидность ласки, которую легко узнать по темным отметинам на глазах. Они ведут ночной образ жизни и питаются исключительно луговыми собачками.