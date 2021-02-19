Эрдоган подписал соглашения с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей сферах» и «О сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области оборонной промышленности». Об этом сообщает «Resmi Gazete».

Соглашения вступили в силу со дня подписания.

Отметим, «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей сферах» было подписано в Баку 25 февраля 2020 года, «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области оборонной промышленности» - в Баку 31 октября 2017 года.