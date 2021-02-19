Вашингтон объявил миру и сообщил Израилю, что отзывает санкции против Ирана по горячим следам

Икрам Нур, автор haqqin.az

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс уведомил членов Совбеза ООН, что Соединенные Штаты отзывают требование о возобновлении санкционного режима против Ирана.

Прошлая ночь была поистине полна сенсационных заявлений Вашингтона в отношении Тегерана. Из Белого дома в воздух выпустили целую стаю голубей мира.

Вашингтон уведомил Совбез ООН об отзыве требования о возобновлении санкционного режима против Ирана

Для начала США отозвали из Совета Безопасности ООН требование восстановить санкции всемирной организации в отношении Ирана. Это требование 20 августа 2020 года от лица Вашингтона направил в СБ ООН бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Затем госдепартамент заявил, что Вашингтон готов принять приглашение ЕС об участии во встрече участников формата «5+1» (РФ, Китай, ФРГ, Британия, Франция, США + Иран) для обсуждения решения вопроса об иранской ядерной программе.

После чего администрация президента США Джо Байдена проинформировала Израиль о том, что планирует объявить о готовности к переговорам с Ираном по иранской ядерной программе.

И, наконец, представитель государственного департамента объявил, что «США не выдвигают предварительных условий для встречи «пятерки» с Ираном». Оптимисты ликуют, первые голуби мира - очевидные сигналы со стороны Вашингтона о готовности идти на какие-то компромиссы по решению проблемы с ядерной сделкой - как говорится, налицо.

При этом интересно, что эти же оптимисты указывают на незначительность данных шагов, отмечая, что главное препятствие, санкции со стороны именно США, остаются. И делать с ними что-то в Вашингтоне пока ничего не собираются, даже вопроса об этом не ставится.

Вот тут совершенно необходимо отметить, что прошлогодние требования по возобновлению ооновского антииранского санкционного режима, которые вчера отозвали – с самого начала представляли собой буффонаду. Готовилась «сделка века», так называемые Авраамовы соглашения, Трампу крайне необходимо было продемонстрировать израильтянам и монархиям Залива свою жесткость в отношении Тегерана – что, собственно, он и сделал вот таким своеобразным образом.

Примечательно, что и в самом Белом доме в вероятность того, что ООН на это пойдет – никто не верил. В итоге буффонадой началось – клоунадой кончилось: от отзыва этих требований Тегерану ни жарко не холодно, объем «доброй воли США» здесь совершенно сквалыжный.

Так же обстоит дело и с заявлением о том, что Вашингтон не будет выдвигать предварительных условий для начала диалога «пятерки» с Тегераном. Предполагается, что Иран должен сделать то же самое. Но тут один нюанс: это американцы разорвали договоренности и щедро пролили на иранцев удушающие санкции. И Иран в полном праве требовать перед началом переговоров их отмены. Иначе это уже не диалог, а выкручивание рук получается.

Вашингтон не будет выдвигать и предварительных условий для начала диалога «пятерки» с Тегераном

Ну а с информированием Израиля о готовности к переговорам с Ираном и вообще несуразность выходит. Израильтяне здесь сторона заинтересованная, к тому же ни для кого не секрет интимность отношений США с еврейским государством. Так что в таком уведомлении нет ничего необычного, нормальная практика, на жест доброй воли похожая крайне мало, бюрократическая процедура, не более.

Оптимисты уже говорят: «Хорошо бы теперь Ирану как-нибудь символически продемонстрировать добрую волю, тогда байденовским будет чуть проще продолжать процесс внутри у себя».  Неудержимо хочется узнать, а каков мотив иранского руководства эту добрую волю демонстрировать? Что он получил в ходе выпускания стайки голубей мира из Белого дома?

Совершенно ничего, просто слова, ничем серьезным не подкрепленные. Голуби мира оказались какими-то тощими и потрёпанными, совершенно не впечатляющими. Оснований для серьезных выводов в отношении американских инициатив и до этого было не слишком много, и сейчас не прибавилось.