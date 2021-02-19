Прошлая ночь была поистине полна сенсационных заявлений Вашингтона в отношении Тегерана. Из Белого дома в воздух выпустили целую стаю голубей мира.

Для начала США отозвали из Совета Безопасности ООН требование восстановить санкции всемирной организации в отношении Ирана. Это требование 20 августа 2020 года от лица Вашингтона направил в СБ ООН бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Затем госдепартамент заявил, что Вашингтон готов принять приглашение ЕС об участии во встрече участников формата «5+1» (РФ, Китай, ФРГ, Британия, Франция, США + Иран) для обсуждения решения вопроса об иранской ядерной программе.

После чего администрация президента США Джо Байдена проинформировала Израиль о том, что планирует объявить о готовности к переговорам с Ираном по иранской ядерной программе.

И, наконец, представитель государственного департамента объявил, что «США не выдвигают предварительных условий для встречи «пятерки» с Ираном». Оптимисты ликуют, первые голуби мира - очевидные сигналы со стороны Вашингтона о готовности идти на какие-то компромиссы по решению проблемы с ядерной сделкой - как говорится, налицо.

При этом интересно, что эти же оптимисты указывают на незначительность данных шагов, отмечая, что главное препятствие, санкции со стороны именно США, остаются. И делать с ними что-то в Вашингтоне пока ничего не собираются, даже вопроса об этом не ставится.

Вот тут совершенно необходимо отметить, что прошлогодние требования по возобновлению ооновского антииранского санкционного режима, которые вчера отозвали – с самого начала представляли собой буффонаду. Готовилась «сделка века», так называемые Авраамовы соглашения, Трампу крайне необходимо было продемонстрировать израильтянам и монархиям Залива свою жесткость в отношении Тегерана – что, собственно, он и сделал вот таким своеобразным образом.

Примечательно, что и в самом Белом доме в вероятность того, что ООН на это пойдет – никто не верил. В итоге буффонадой началось – клоунадой кончилось: от отзыва этих требований Тегерану ни жарко не холодно, объем «доброй воли США» здесь совершенно сквалыжный.

Так же обстоит дело и с заявлением о том, что Вашингтон не будет выдвигать предварительных условий для начала диалога «пятерки» с Тегераном. Предполагается, что Иран должен сделать то же самое. Но тут один нюанс: это американцы разорвали договоренности и щедро пролили на иранцев удушающие санкции. И Иран в полном праве требовать перед началом переговоров их отмены. Иначе это уже не диалог, а выкручивание рук получается.