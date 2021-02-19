Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 11:06

Сотрудники израильской внешней разведки делятся сегодня на две группы: те, кто фанатично предан Коэну и считают его гением шпионажа, и те, кто втайне его ненавидят или просто завидуют. Третьего не дано… И в качестве аргумента приводят блестящую карьеру 60-летнего главы Моссада Йоси Коэна, являющегося также советником Нетаньяху по национальной безопасности и его спецпредставителем на переговорах с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидерами арабских государств. Но в любом случае вопрос о том, каким образом человеку, отзывающемуся в кругу коллег на прозвище «Красавчик», который любит светскую жизнь, охотно раздает интервью, посещает концерты рок-музыки и предпочитает одежду лучших европейских брендов, удалось возглавить одну из самых могущественных разведок в мире, далеко не праздный и заслуживает исчерпывающего ответа. Тем более когда это связано с традициями израильского разведсообщества, в котором личность главы любой из спецслужб окутана непроницаемой завесой тайны…

Вербовал, как волшебник Йоси Коэн пришел в Моссад в 1982 году, после службы в армии и завершения учебы в Великобритании. Его первой специализацией в разведке была вербовка агентов за рубежом, в которой Коэн, по утверждению сослуживцев, проявил себя, как настоящий волшебник, чему в немалой степени способствовало владение на уровне родного английским и арабским языками. «Он совершал немыслимые вещи, - признался журналисту израильской газеты «Маарив» Бену Каспиту бывший сотрудник Моссада. – Благодаря своему интеллекту и поразительной интуиции, он читал каждого человека, как открытую книгу, мгновенно улавливал его мысли и желания, после чего, с такой же легкостью, начинал им манипулировать. Коэн – вербовщик от бога. Так что не удивлюсь, если он сумел подобрать ключи и к Саре Нетаньяху...» Его продвижение по службе шло по восходящей: последовательно занимая в Моссаде ответственные посты, Коэн в итоге становится одним из заместителей директора. Однако в январе 2011 года к руководству Моссадом приходит бригадный генерал Тамир Пардо. В свое время Коэн и Пардо руководили конкурирующими структурами внешней разведки: Пардо возглавлял подразделение «Кейсария», проводившее по всему миру самые опасные операции, а Коэн - отдел «Цомет», отвечавший за добычу информации, аналитику и оперативное планирование. На каком-то этапе между ними возникла взаимная неприязнь, переросшая со временем в открытую вражду. К тому же Пардо неоднократно заявлял, что Коэн не заслуживает доверия. Словом, после того, как Пардо возглавил Моссад, отставка «Красавчика» становилась всего лишь вопросом времени.

Но в критический для судьбы Коэна момент ему вдруг протягивает руку помощи… сам премьер-министр: Нетаньяху назначает Коэна председателем Совета национальной безопасности Израиля, координирующего деятельность всех спецслужб, фактически ставит его над главой Моссада и заодно дает понять политической верхушке, что отныне Коэн вхож в круг самых близких друзей его семейства. Близкий к семье глава «Моссад» Годы, проведенные Коэном в Совете национальной безопасности, навсегда сблизили его с премьерской четой, подтвердив определение одного из телекомментаторов, который назвал супругу Биби - Сару Нетаньяху - «семейным полиграфом премьер-министра». А в 2016 году, когда истек пятилетний срок полномочий Тамира Пардо, главой Моссада становится Йоси Коэн. Его возвращение в родные пенаты повлекло за собой резкие изменения. Пользуясь постоянно поддержкой главы кабинета министров, Коэн добивается увеличения бюджета внешней разведки на несколько миллиардов шекелей в год, доводит штат сотрудников до семи тысяч человек, усиливает кибер-подразделение Моссада, а также создает новую кадровую структуру, призванную управлять контактами с арабскими странами, не имеющими дипломатических отношений с Израилем… «Он принял Моссад от Пардо в неплохом состоянии, - считает один из сотрудников израильской внешней разведки. – Однако уже за первые два года он сумел вывести его на совершенно иной уровень. Это все равно, как если бы вы купили обычную квартиру, надстроили над ней один или два этажа и превратили бы ее в роскошный пентхауз…»

И все-таки ключевым моментом в понимании причины, по которой Биби доверил кресло главы Моссада именно своему советнику по национальной безопасности, был Иран. Точнее, полемика в высших политических кругах о том, какова реальная угроза со стороны Ирана, который вплоть до победы исламской революции был самым надежным союзником Израиля на Ближнем Востоке. Как известно, соглашение по иранской ядерной программе, достигнутое странами «шестерки» в 2015 году, превратило и без того прохладные отношения, сложившиеся между Нетаньяху и Обамой, в арктический лед. Все попытки Биби убедить 44-го президента США, что сделка с Ираном – трагическая ошибка, расплачиваться за которую придется не США, а Израилю, что планы «мирного иранского атома» - всего лишь ширма, за которой работающие на КСИР ученые создают современное ядерное оружие, упирались в ироничное возражение Обамы: «Наши источники, господин премьер-министр, не подтверждают ваши выводы». Нетаньяху были позарез нужны факты, подтверждавшие его озабоченность происходящим в Иране. Но именно в этом направлении Моссад топтался на месте: Пардо прямо заявил Нетаньяху, что считает ядерную сделку с Ираном блестящим достижением американской и европейской дипломатии, а потому не видит смысла в разбазаривании времени, средств и ресурсов внешней разведки на разработку «иранской темы». Но под рукой у Нетанияху был Йоси Коэн – советник по национальной безопасности, а в прошлом - шеф отдела «Цомет», долгое время занимавшийся именно Ираном, знавший эту страну, как свои пять пальцев, лично руководивший операциями по устранению участников её ядерной программы и, как и премьер-министр, не веривший ни единому слову иранских лидеров. Вот почему главной целью возвращения Коэна в Моссад стала стремительная реанимация «Проекта Иран», приведшая в итоге к похищению компьютеров и документов из иранского ядерного архива. Важно отметить, что, даже несмотря на смену власти в США и появление в Белом доме куда более лояльного к Израилю Дональда Трампа, и премьер-министр Израиля, и шеф Моссада хотели доказать американским союзникам, что работа Ирана над созданием ядерного оружия – это тайно реализуемая правительственная программа, а вовсе не фантазии агентов израильской разведки, на что не раз прозрачно намекал Барак Обама. Понимая, с каким огромным риском сопряжена операция по захвату и вывозу из Ирана ядерного архива, какими последствиями может обернуться её провал и захват агентов Моссада на месте похищения, Коэн с самого начала заверил Нетанияху, что берет на себя всю полноту ответственности за возможный провал, а потому лично участвовал в разработке деталей операции и с помощью камер, которыми были оснащены её участники, следил из своего кабинета в режиме онлайн за всем происходящим на иранской территории.

Захват иранского ядерного архива Ну, а сам захват ядерного архива, по мнению ведущих западных экспертов, стал самой грандиозной операцией не только в послужном списке Моссада, но и в истории мировых спецслужб. Операция, в которой участвовали десятки агентов, началась в 22.30 и завершилась в 04.59, ровно за минуту до назначенного времени. За шесть с половиной часов, на выглядевшем для посторонних заброшенном, но на самом деле охраняемом складе, были нейтрализованы все электронные камеры наблюдения, которые могли выдать участников операции, и специальными газовыми горелками, раскалявшимися до 3.600 градусов по Цельсию, вскрыты 32 сейфа с секретными архивами. После чего их содержимое, превышавшее 500 килограммов, было перенесено в грузовики, за рулем которых сидели местные контрабандисты, понятия не имевшие о характере груза. Именно они и вывезли драгоценный груз через иранскую границу. Дальнейший маршрут, по которому архивы были доставлены в Израиль, по сей день остается тайной. «Потрясающая операция! - отметил неделю спустя обозреватель «Вашингтон Пост». – По дерзости это все равно, что ночью проникнуть незамеченными в спальню президента, вытащить из-под него кровать и вывезти её из Ирана…» Нетанияху чувствовал себя победителем, представляя на мировое обозрение заверенные печатями и подписями высших руководителей Ирана документы, доказывавшие, что на протяжение многих лет они беззастенчиво лгали и европейцам, и американцам. В свою очередь, Йоси Коэн также созвал после завершения операции пресс-конференцию в Тель-Авиве: «Приятно иногда украсть хоть что-нибудь у персов!.. – начал глава Моссада, вызвав дружный смех представителей местной прессы (выходцы из Ирана известны в Израиле своей прижимистостью – В.К.) и продолжил. – В детали операции вдаваться не стану, отмечу лишь, что если прежде мы только предполагали, что Иран может сделать, а что – не может, то сегодня оценочную информацию заменили фактические данные, к которым прежде у нас не было никакого доступа…» Столь нехарактерная для руководителей Моссада открытость стала поводом для резкой критики со стороны отдельных политиков и представителей спецслужб. Многие считали, что добытая в Иране информация должна была оставаться засекреченной и предназначаться только для союзников Израиля. «Никогда прежде, - писал один из обозревателей, - глава Моссада не позволил бы растрезвонить на весь мир о похищении иранского ядерного архива и не дал бы сделать это премьер-министру для укрепления его политических позиций. То, что произошло – это нарушение всех правил и норма!..» В целом же успехи Моссада, возглавляемого Йоси Коэном, естественно, не ограничиваются похищением иранского ядерного архива.