Ученые раскрыли секрет долголетия

Чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно правильно питаться, при этом важно заменить продукты с высоким содержанием животного белка растительным. К такому выводу пришли ученые, проанализировав итоги 32 исследований, пишет Exspress.

Данные о свыше 715 тыс. человек показали, что потребление растительного белка связано с более низким риском смертности от различных заболеваний, в том числе от сердечно-сосудистых. Так, дополнительные 3% энергии из растительных белков в день снижают риск смерти на 5%.

Ученые советуют включить в рацион бобовые, орехи и семена, цельнозерновые продукты, а также овощи (кукурузу, брокколи, спаржу, брюссельскую капусту, артишоки) и продукты из сои (тофу). Это и есть источники растительного белка.