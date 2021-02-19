Глава МАГАТЭ сегодня посетит Иран

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу, как ожидается, прибудет в Тегеран для переговоров по проблеме продолжения сотрудничества сторон, об этом глава МАГАТЭ написал в Твитттере, сообщают российские СМИ

Глава МАГАТЭ выразил готовность отправиться в Иран, чтобы попытаться убедить иранские власти разрешить инспекторам агентства продолжить в полном объеме инспекции на ядерных объектах.

Отметим, с 23 февраля в Иране вступит в действие параграф нового закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.