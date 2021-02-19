Эрдоган, Бахчели и Алиев едут в Шушу

"В освобожденном от армянской оккупации городе Шуша в церемонии закладки фундамента школы, которую построит Фонд образования и культуры общества идеалистов партии Националистического движения (ПНД) Турции, планируется участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя ПНД Девлета Бахчели. Как сообщают турецкие СМИ, об этом сказал советник председателя ПНД, архитектор Зия Гюнайдын.

Рассказывая о визите в Азербайджан, советник сказал, что в настоящее время в Шуше решаются инфраструктурные вопросы, строится новая дорога. "Основываясь на наших наблюдениях и проведенных встречах, могу сказать, что работы идут быстро и до весны планируется открытие этой дороги", - сказал Гюнайдын, отметив, что по завершении подготовки состоится открытие дороги, а далее с участием двух президентов и Девлета Бахчели планируется проведение церемонии закладки фундамента.

Архитектор также сказал, что место для строительства школы еще не уточнено: "В Шуше ведутся скрупулезные кадастровые работы. Президент Ильхам Алиев отметил, что по итогам этих работ для школы выделят место в самой красивой части города".