Арест Навального признали законным

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене условного срока на реальный учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Об этом сообщает РАПСИ.

В ходе слушаний прокурор Екатерина Фролова указала, что осужденный допустил семь нарушений испытательного срока только в 2020 году и два периода более 30 дней, в течение которых он скрывался от контроля инспекции.

«И каждое из этих обстоятельств достаточно для того, чтобы отменить условный срок осужденному», — подчеркнула прокурор.

Симоновский суд 2 февраля постановил, что осужденный по делу «Ив Роше» должен отбыть в колонии наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.