В воскресенье в Баку будет до 7 градусов тепла

В Баку и на Апшеронском полуострове 21 февраля ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, днем преимущественно без осадков, умеренный северный ветер сменится на северо-восточный, передает Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем - 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 773 до 776 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана в воскресенье временами ожидаются осадки, кое-где выпадет снег. Местами возможен туман, западный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 2-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются гололедом.

На Апшеронском полуострове 21 февраля ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.