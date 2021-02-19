Двое жителей Баку задержаны с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службы МВД, сотрудники 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия по пресечению распространения наркотиков.

В результате операции вначале был задержан Нурлан Кишиев. У него обнаружено два свертка с героином и метамфетамином. В своих показаниях Кишиев заявил, что наркотики купил для собственного потребления у человека по имени Ниджат.

Проведя неотложную операцию, полицейские задержали и Ниджата Имангулиева, занимавшегося продажей наркотиков. При нем и в его доме был обнаружен и изъят героин общим весом более 2 килограммов. Имангулиев признался, что приобрел наркотики с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.