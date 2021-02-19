Ученые создали «черную дыру» и доказали излучение Хокинга

Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог "черной дыры", подтвердив существование устойчивого излучения Хокинга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.

"Черная дыра" состояла из 800 атомов рубидия и имела длину около 0,1 миллиметра. Атомы двигались быстрее скорости звука, поэтому звуковые волны не могли покинуть пределы объекта. Снаружи "горизонта событий" газ протекал медленно, поэтому звуковые волны могли свободно перемещаться.

В обычной "черной дыре" излучение Хокинга появляется, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает прочь. Исследователи обнаружили, что у аналога "черной дыры" возникает пара звуковых волн, а также подтвердили корреляцию между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз в течение 124 дней.

Ранее физики из Мексики и Израиля впервые продемонстрировали существование излучения Хокинга с помощью сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна. Однако до сих пор подтвердить устойчивость излучения не удавалось.