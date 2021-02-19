В Ереване задержали одного из лидеров оппозиции

Армянские полицейские в субботу задержали на одной из центральных улиц Еревана лидера оппозиционного движения "Вето" Нарека Маляна. Об этом сообщает ТАСС.

А в пятницу вечером Служба национальной безопасности (СНБ) задержала бывшего главу аппарата парламента Ару Сагателяна, экс-депутата Карена Бекаряна и двоих других граждан страны. Им инкриминируется создание фейкового аккаунта в Facebook с жесткой критикой действий нынешних властей. Согласно заявлению СНБ, посредством аккаунта задержанные оппозиционеры нарушили нормы цензуры во время военного положения.

Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.