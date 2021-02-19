Еще один герой Отечественной войны снова сможет ходить

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к работе по обеспечению высокотехнологичным протезом ветерана Отечественной войны Гасанова Мурада Тейюб оглу.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве, Гасанов был приглашен в Протезно-ортопедический производственно-реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

Там он прошел обследования, были взяты соответствующие замеры.

По завершению этапа подготовки к протезированию Мурад Гасанов будет обеспечен высокотехнологичным протезом.

Ветерану была назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности страны, а также ежемесячные социальные выплаты. Он также сможет воспользоваться льготами и привилегиями, предоставляемыми лицам с инвалидностью соответствующей группы.