На саммите Байден говорил о многих глобальных проблемах, стоящих перед человечеством - пандемии коронавируса, падающей экономике, климатических бедах, но на всех этих разговорах лежала тень нерешенности иранского конфликта. И, как считают американские СМИ, готовность решить эту проблему, которая волнует очень многих в мире, станет первым тестом в сфере внешней политики нового президента США.

Выступая в пятницу на виртуальном саммите G7, президент США Джо Байден подтвердил то, что его дипломаты уже анонсировали до этого: новая администрация Белого дома готова к началу переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Америка предлагает вновь собраться членам этого договора, заключенного в 2015 году странам - членам СБ ООН (США, Великобритания, Китай, Россия, Франция) плюс Германия.

Желание Байдена как можно быстрее демонтировать наследие Трампа понятно и оправданно. Выход его предшественника из договора с Ираном в 2018 году был одним из звеньев безмозглой политики, которая не только не ослабила воинственный настрой Тегерана, а, наоборот, значительно усилила его. Однако сейчас возникает вопрос: как команда Байдена намерена вернуться на исходные позиции или же все эти планы остаются в области благих пожеланий?

Пока США и Иран обмениваются условиями для возобновления диалога. Вашингтон требует, чтобы иранцы начали сворачивать свою разбухшую в последние три года ядерную программу и вернулись к рубежам, которые были зафиксированы в СВПД. Тегеран говорит: сначала снимите экономические санкции, а уж потом будем разговаривать.

Белый дом сделал первые, хотя и очень неуверенные шаги по возвращению к иранской ядерной сделке. Во-первых, он заявил о том, что отзывает трамповское требование о возобновлении санкций. Вероятно, это заявление должно будет заставить иранское руководство пересмотреть намерение ограничить визиты инспекторов на ядерные объекты, которые прописаны в дополнительном протоколе к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Однако речь о снятии экономических санкций пока не идет.

Во-вторых, США сообщили Ирану, что они не против провести встречу с ним в присутствии других членов сделки. Однако, как говорят чиновники госдепартамента, они не знают, готовы ли иранцы к такой встрече.

В администрации Байдена идут жаркие споры о том, стоит ли возвращаться к первоначальной сделке или же следует начать готовить более обширный договор с Ираном. Сторонники СВПД боятся, что США будут слишком долго топтаться на месте и Иран, потеряв всякое терпение, лишь активизирует работу над обогащением урана. Они хотели бы уже сейчас снять часть санкций, например, разрешить Ирану продавать нефть на мировом рынке.

Другие, напротив, считают, что спешить нельзя, надо прописать в обмен на снятие санкций требование о прекращении разработки Ираном баллистических ракет. Среди ястребов - Бретт Макгурк, ответственный за Ближний Восток в Совете национальной безопасности, и Джейк Салливан, помощник президента по национальной безопасности. Их поддерживают многие влиятельные сенаторы, как республиканцы, так и демократы. Они полагают, что нельзя давать Тегерану слишком много послаблений после того, как боевики из группировки «Сарая Аулия аль-Дам» подвергли 15 февраля ракетному обстрелу аэропорт Эрбиль в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные. Тегеран отрицает причастность к атаке, но это сторонников жесткой линии по отношению к нему в Белом доме не убеждает.