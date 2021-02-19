Армянская оппозиция анонсировала массовые акции неповиновения в режиме нон-стоп для того, чтобы добиться свержения действующих властей во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сказал координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян в завершение митинга.

"20 февраля объявляем новую страницу нашего движения. Мы договорились, что общенародное требование о свержении действующих властей станет общенародной борьбой", - сказал Сагателян.

Он пригрозил, что город будет парализован.

"Пока в нашей стране есть Никол Пашинян, стабильности и спокойствия не будет", - добавил Сагателян.

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В эти минуты на площади Свободы в Ереване проходит митинг оппозиции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, на котором собрались представители различных политических сил.

Среди лидеров протеста - Вазген Манукян, Гагик Царукян, Артур Ванецян, Ишхан Сагателян.

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Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с разных концов Еревана шествием направляются к площади Свободы, где в ближайшее время начнется большой митинг Движения по спасению Родины, пишут армянские СМИ.

Напомним, что ранее кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян заявил о том, что отныне площадь Свободы становится штабом движения, где будут собираться люди для обсуждения наболевших вопросов.

В свою очередь, представитель ВО АРФД Ишхан Сагателян обещал, что сегодняшний митинг будет большим и с интересным концом.