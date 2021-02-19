В Баку 12 заведений оштрафованы за нарушение правил карантина

Министерство экономики Азербайджана продолжает принимать меры по контролю за соблюдением необходимых правил и требований пандемии в субъектах предпринимательства, за исключением заведений общественного питания и объектов туризма.

Как сообщили в Министерстве экономики, в ходе проведенных 18 февраля мониторингов были выявлены нарушения требований противоэпидемического режима и санитарно-гигиенических правил в 12 заведениях в Низаминском, Ясамальском, Насиминском, Хатаинском, Бинагадинском, Наримановском и Сураханском районах Баку.

В отношении субъектов предпринимательства, допустивших нарушения, приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.