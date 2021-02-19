В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 68 человек. Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передают российские СМИ.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 59 409 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 922 человека, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 566 081 человека, из них состояние 3 677 человек оценивается как тяжелое.