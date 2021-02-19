Пекин - Тайбэй: новый инцидент в небе над Тайванем

В пятницу военно-воздушные силы острова, который Пекин считает своей взбунтовавшейся провинцией, поднял в воздухсамолеты после того, как в зону идентификации противовоздушной обороны с юго-запада влетели 8 истребителей армии КНР. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как не раз сообщал haqqin.az, регион Южно-Китайского моря все чаще становится эпицентром противостояния материкового Китая и Тайваня с участием военных кораблей и самолетов.

В последние месяцы такие инциденты стали уже почти обыденностью. Единственное только, что отличает их друг от друга, — поводы для возникающих обострений. Чаще всего это были военные учения, объявленные Пекином.

В пятницу оборонное ведомство Тайбэя сообщило, что в его зону идентификации влетели четыре истребителя J-16 и четыре JH-17, а также самолет электронной разведки Народно-освободительной армии Китая. Они были обнаружены вблизи архипелага Донгша Кюндао в Южно-Китайском море.

Пекин нервно реагирует, демонстрируя свою силу, на некие действия, которые он называет «сговором» Тайбэя с Вашингтоном, главным образом из-за поставок новейших видов вооружения на «мятежный» остров.

В ходе этого инцидента ВВС Тайваня подняли в воздух свои самолеты, послав радиопредупреждение, и начали слежение за китайскими самолетами с помощью своей системы противовоздушной обороны.

Последний раз большое количество самолетов, вылетевших из континентального Китая, было замечено 24 января, когда в регионе Южно-Китайского моря, вблизи острова Тайвань, появились 12 военных самолетов.

Эксперты считают, что это произошло вовсе не случайно: до пятничного инцидента дошло как раз спустя несколько часов после смены «караула» - министра обороны Тайваня Йен Дэфа сменил на этой должности Хью Кочэн, до этого бывший генеральным директором бюро национальной безопасности. Известно, что новоиспеченный министр закончил военное обучение в Соединенных Штатах Америки в 1999 году.

Вообще должность министра военного ведомства на Тайване - «нехорошее» место. Министры в последние несколько лет долго не удерживались в кресле — несколько раз звучали громкие скандалы, заканчивавшиеся отставками.

Армия Тайваня насчитывает 200 тысяч человек против 2-миллионной военной машины Пекина. Потому в последнее время на острове всерьез говорят об асимметричном ведении боевых действий в случае, если Срединная империя решится взять остров силой оружия.