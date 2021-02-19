Азербайджан покупает турецкие крылатые ракеты SOM

Авиационная крылатая ракета SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat, также используется англоязычная аббревиатура Stand Off Missile) была разработана турецкой государственной компанией Roketsan совместно с государственным исследовательским центром TÜBİTAK SAGE. SOM представляет собой семейство ракет с турбореактивным двигателем Microturbo TRI 40 с дальностью пуска до 250 километров, в нескольких вариантах с различными боевыми частями.

Как сообщал ранее haqqin.az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Анкару для участия в заседании совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии. В ходе визита две страны подписали более 10 совместных документов по многим направлениям, в том числе о взаимной торговле и инвестиционных отношениях. Одно из достигнутых соглашений предусматривает экспорт из Турции в Азербайджан высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля". Об этом заявил вице-президент Турции Фуад Октай, сообщает haqqın.az.

В базовом варианте SOM-A ракета имеет инерциально-спутниковую систему наведения и 230-кг фугасную боевую часть, в варианте SOM-B1 дополнительно оснащена инфракрасной системой наведения на конечном участке, с интегрированной двухсторонней аппаратурой передачи данных. Ракета SOM-B2 аналогична по системе наведения SOM-B1, но имеет проникающую боевую часть, в связи с чем общая масса ракеты выросла с 610 до 660 кг. Наиболее вероятной авиационной платформой в составе ВВС Азербайджана, с которой могут запускаться крылатые ракеты SOM, является многоцелевой истребитель МиГ-29, хотя фронтовой бомбардировщик Су-24 также может применяться в качестве носителя турецких крылатых ракет.

Испытания ракет SOM велись с 2006 года, серийные поставки Roketsan ракет SOM-А ВВС Турции были начаты в 2012 году, а SOM-B1 - в 2017 году. В июне 2017 года ВBС Турции объявили о достижении полной боеготовности ракет SOM-A. С 2016 года ракеты SOM ограниченно применялись ВВС Турции в боевых действиях в Сирии.

В 2019 году была успешно испытана версия этой ракеты SOM-B2, предназначенная для разрушения бетонных бункеров. Модель SOM B2 оснащена специальной боевой частью против укрытий противника. В отличие от ракеты СОМ-Б1, модель СОМ Б2 состоит из двух подкалиберных боевых частей. Для наведения на цель ракета использует GPS и инерциальную навигационную систему.

Ракета СОМ-Б1 впервые была продемонстрирована на военном параде в Баку в 2018 году.