Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил в субботу борт подводной лодки GÜR, выполняющей задачи в Эгейском и Средиземном морях, в том числе в рамках миссий НАТО, сообщает агентство Анадолу.

Глава оборонного ведомства провел беседу с командиром и экипажем субмарины, считающейся одной из самых мощных в арсенале ВМС Турции.

Акару доложили, что предыдущая операция подлодки длилась 38 дней, и все это время субмарина не всплывала. Несмотря на сложные условия, персонал успешно выполнил все поставленные задачи. Министра проинформировали о возможностях и вооружении подлодки.

Численность экипажа подлодки длиной в 62 м и весом в 1400 тонн превышает 50 человек.