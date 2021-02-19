Иран закрыл границы с Ираком

Учитывая распространение коронавируса в Иране, в частности в юго-западной провинции Хузестан, принято решение закрыть границы с Ираком.

Об этом сказал глава исполнительного штаба Национального комитета по борьбе с коронавирусом и министр внутренних дел Ирана Абдул-Реза Рахмани Фазли, сообщает IRNA.

По его словам, учитывая приближающийся праздник Новруз, запрещены какие-либо массовые мероприятия и празднества. Также будет осуществляться серьезный контроль за междугородним передвижением.

Фазли добавил, что приняты соответствующие решения для поставки в Иран вакцин.