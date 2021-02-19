Трамп: «Twitter уже не тот»

Экс-президент США Дональда Трампа назвал сеть микроблогов Twitter скучной, заявив, что социальная сеть "уже не та" и он не собирается туда возвращаться, передают РИА Новости.

Twitter в январе бессрочно заблокировал аккаунт Трампа, у которого на тот момент было более 88 миллионов подписчиков. Это произошло после того, как 6 января сторонники республиканца предприняли попытку помешать утверждению в Конгрессе США итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

"Мы не хотим возвращаться в Twitter", - подчеркнул Трамп, упомянув вариант создания собственного сайта. "Мы пользуемся огромной поддержкой. Я пока не буду говорить, но мы пользуемся огромной поддержкой. Я смотрю на результаты опросов, и они выше крыши", - сказал Трамп в ответ на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.