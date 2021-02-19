Израиль открывается: привитые люди заживут полной жизнью

Хотя заседание кабинета министров по борьбе с "ковидом", закончилось без конкретных решений по возобновлению торговли (оно продолжится завтра), по информации из осведомленных источников, спор идет лишь о том, когда "открывать" страну – через неделю или через полторы, сообщают израильские СМИ.

Вакцинированное население получит практически полную свободу – оно сможет посещать бассейны, тренажерные залы, культурные и спортивные мероприятия, музеи и выставки, крытые рынки, торговые центры и комплексы.

"Уличные" магазины и молитвенные заведения планируется открыть для всех, как привитых, так и нет, но в соответствии с действующими ограничениями на скопления людей.

Представители Минздрава хотят начать это "парадное открытие" не раньше следующего вторника, левая часть правительства в лице "Кахоль-лавана" требует, чтобы привитые люди получили свободу уже в воскресенье.

Параллельно правительство обсуждает возможность обязательной вакцинации для представителей профессий, работающих с населением: медперсонала, педагогов, водителей. Минюсту поручено подготовить по этому поводу юридическую экспертизу, поскольку в принципе государство не имеет права обязывать людей проходить медицинские процедуры, в том числе и делать прививки.

Единственным конкретным результатом воскресного заседания стало упорядочивание пассажирского авиасообщения. Решено, что дневная квота на прибытие авиапассажиров через "Бен-Гурион" поднимется до двух тысяч, причем большинство будут отправлять на карантин в казенные изоляторы. Минтранс введет очередность для израильских и иностранных авиакомпаний – после жалоб американцев и англичан на то, что эксклюзив израильских компаний на "эвакуационные рейсы" нарушает принцип "открытого неба".

Вместе с тем, все эти прилеты будут по-прежнему утверждаться по заявкам в комиссию по исключительным случаям. Формально авиасообщение с заграницей в Израиле остается под запретом.