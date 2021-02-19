«Нефтчи» вырвал победу на последних секундах и оторвался от «Карабаха»

Лидер «Нефтчи» принимал «Габалу» и вырвал победу на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Столь нужный гол ударом со средней дистанции забил капитан Эмин Махмудов. 1:0 в пользу «Нефтчи» и подопечные Самира Абасова укрепили свое лидерство, воспользовавшись вчерашней осечкой «Карабаха». У «Нефтчи» 33 очка, у «Карабаха» - 30.

Отметим, что победа над «Карабахом» (2:1) в прошлом туре очень дорого обошлась бакинскому клубу. Из-за дисквалификации команда лишилась сразу четырех футболистов, трое из которых – защитники. Не смогли принять участие в игре Воислав Станкович, Мамаду Кане, Антон Кривоцук и Омар Булудов.

В другом матче дня занимающая 3-е место «Зиря» не смогла обыграть в гостях «Кешля» - 2:2. На 17-й минуте мозамбикский футболист Клесио Баук вывел «Зиря» вперед. Но уже спустя две минуты Ниджат Гурбанов сравнял счет, а на 21-й минуте малиец Садио Тоункара забил второй гол хозяев.

На 61-й минуте «Зиря» осталась в меньшинстве – был удален грек Дмитриос Чантакиас. Однако играя вдесятером, команда Рашада Садыхова смогла отыграться. Давит Волков на 73-й минуте сделал счет 2:2.

Напомним, вчера «Карабах» не смог победить в Сумгаите – 0:0, а «Сабаил» обыграл «Сабах» - 2:0.

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 33 очка (16 матчей)

2. «Карабах» - 30 (16)

3. «Зиря» - 25 (16)

4. «Сумгаит» - 23 (16)

5. «Габала» - 18 (16)

6. «Сабаил» - 16 (16)

7. «Кешля» - 14 (16)

8. «Сабах» - 14 (16).