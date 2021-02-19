Начинается борьба интеллектуалов за кубок «Nar»

Команды, участвующие в соревновании, делятся на 3 дивизиона: региональные, университетские и спонсорские. Команды-победители в каждом дивизионе сразятся в финале за кубок «Nar», учрежденный компанией Nar. Отметим, что впервые в этом сезоне к борьбе присоединится команда « Карабах », поддерживаемая Nar. В команду войдут интеллектуалы из освобожденных от оккупации регионов. Соревнования, которые стартуют 19 февраля, будут транслироваться по Общественному телевидению каждую пятницу в 22:00.

При генеральном спонсорстве Nar, начинается 17-й сезон «Breyn Rinq» - самого интересного и популярного интеллектуального соревнования страны. В этом сезоне конкурса знаний «Breyn Rinq», по олимпийской системе, будут соревноваться 16 отобранных команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны.

Стоит отметить, что в связи с продолжением карантинного режима в стране, конкурс будет проводиться в соответствии с условиями пандемии. Таким образом, в каждой трансляции будут соревноваться всего две команды, без участия зрителей. Кроме того, каждая команда и член команды, участвующие в соревновании, должны предварительно сдать тест на COVID-19.

Для повышения интереса телезрителей к соревнованиям, в этом году, как и каждый год, конкурс будет проводиться на странице Nar в Twitter. Nar, всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, уже 9 лет является главным спонсором интеллектуальных игр «Брейн-ринг». Ознакомиться с другими проектами Nar можно здесь.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.