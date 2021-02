Церковь искусственного интеллекта закрыли

Бывший инженер Google Энтони Левандовски закрыл созданную им церковь искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Axios.

Согласно официальным документам, церковь под названием Way of the Future («Путь будущего») закрылась еще в конце 2020-го. При этом процесс ликвидации начался еще раньше, в июне прошлого года.

Церковь ИИ открылась еще в 2015 году, в основе учения лежало поклонение технологии. Левандовски говорил, что все созданное ИИ «в конце концов становится богом». Все средства церкви в размере 175 172 долларов были пожертвованы Фонду правовой защиты и образования (NAACP), пишет TechCrunch.

Axios напоминает, что проблемы у церкви возникли задолго до ее закрытия. Они в том числе были связаны со скандалом по поводу кражи технологий Google Левандовски. В 2017 году, перед уходом из компании, он скопировал на съемный носитель данные, касающиеся технологии беспилотного автомобиля, который разрабатывает дочерняя компания Google Waymo. Впоследствии инженер основал собственный стартап Otto, который был куплен агрегатором такси Uber. Waymo судилась с Uber из-за использования переданных Левандовски технологий, но в 2018-м компании заключили мировое соглашение.