Вирусологи оценили риск эпидемии птичьего гриппа среди людей

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.

Доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов заявил, что научно подтвержденных случаев заражения человека вирусом H5N8 пока нет.

Специалист рассказал о "триаде Коха" — это условия для признания вируса возбудителем болезни. И одно из них — это "выведение возбудителя в чистой культуре".

"Здесь такой ситуации нет <...> Вирус-то у них не выделялся", — отметил Шестопалов.

По мнению Шестопалова, обнаружение вируса у человека "абсолютно не значимо", так как он циркулирует по России порядка десяти лет и встречается у дикой и домашней птицы. Причем встречается на птицефабриках и фермах почти по всей России и Европе.

Специалист добавил также, что у метода ПЦР, которым выявили возбудитель H5N8, могут быть и ошибки.