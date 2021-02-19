Вирусологи оценили риск эпидемии птичьего гриппа среди людей
Опрошенные РБК вирусологи оценили угрозу распространения птичьего гриппа H5N8 среди людей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.
Доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов заявил, что научно подтвержденных случаев заражения человека вирусом H5N8 пока нет.
Специалист рассказал о "триаде Коха" — это условия для признания вируса возбудителем болезни. И одно из них — это "выведение возбудителя в чистой культуре".
"Здесь такой ситуации нет <...> Вирус-то у них не выделялся", — отметил Шестопалов.
По мнению Шестопалова, обнаружение вируса у человека "абсолютно не значимо", так как он циркулирует по России порядка десяти лет и встречается у дикой и домашней птицы. Причем встречается на птицефабриках и фермах почти по всей России и Европе.
Специалист добавил также, что у метода ПЦР, которым выявили возбудитель H5N8, могут быть и ошибки.