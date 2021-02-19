Машину разработала Группа WB, и дрон этот служит для уничтожения заданных целей, являясь самоубийцей, иначе говоря и используя японскую терминологию Второй мировой войны, будучи камикадзе.

Как сообщают польские медиа, дрон, то есть, беспилотный летальный аппарат военного назначения под именем Warmate поставляется на вооружение Войска Польского - армии Польской Республики.

Важным является в его характеристиках то, что подготовка к запуску дрона занимает меньше 5 минут.

Не все знают, что этот беспилотник был закуплен для Войска Польского еще задолго до войны в Нагорном Карабахе, в конце 2017 года. Потом начались тесты этого нового вида оружия. И только сейчас поляки поставили Warmate на вооружение в войска.

Генеральный штаб Войска Польского издал приказ об этом в середине января текущего года.

Устройство это - чрезвычайно легкое, в отличие от экземпляров семейства БПЛА производства Турции, США, России или других стран. Устройство весит всего 5,3 килограмма, из которых 1,4 килограмма — это вес боеголовки.

Дрон этого типа предназначен для точечного уничтожения целей противника на расстоянии почти нескольких десятков километров..

Машина-самоубйица приспособлена для выполнения боевых заданий как днем, так и ночью.

Дрон Warmate может быть интегрирован с системами обороны и потому труден для обнаружения. Именно поэтому польская армия решилась на приобретение таких дронов для своих нужд.

Боевые дроны, как показал азербайджанский опыт войны в Нагорном Карабахе, все более востребованы в армиях мира.

Кстати, хорошим примером является, по мнению экспертов портала Komputerswiat, разработка российского беспилотника Suchoj S-70 Ochotnik. Недавно работы над ним были ускорены. В немалой степени этому способствовал, конечно же, военный опыт Азербайджана. Россияне хотят запустить его в производство и поставить в армию к 2024 году.

Как видно, военные действия в разных регионах мира, подстегивают военную промышленность, даже не особо воинственных стран, осваивать новые сферы производства, используя инновации мирного времени. Как гласит древняя мудрость, «хочешь мира — готовься к войне».