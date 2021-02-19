На 44-й минуте Матиас Акуна вывел АЕЛ вперед. «Атромитос» от поражения спас бывший футболист «Сумгаита», израильтянин с азербайджанскими корнями Амир Агаев. Он вышел на замену на 61-й минуте и спустя 15 минут забил. «Атромитос» занимает 8-е место в чемпионате Греции, АЕЛ – последнее 14-е.

Важность этого матча для Алияра Агаева и всего азербайджанского судейского цеха заключалась в том, что на этой игре применялась система VAR (видеоассистент рефери), внедрение которой в скором будущем планируется и в Азербайджане. Завтра Агаев будет работать видеоассистентом на другом матче тура, в котором сыграют «Волос» и «Аполлон».

Напомним, Алияр Агаев уже работал на матчах чемпионата Греции в 2019 и 2020 годах. Два года назад он был приглашен отсудить матч повышенной важности между клубами ПАОК и «Атромитос». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ПАОК, который на тот момент лидировал в чемпионате. Наш рефери в ходе матча назначил два пенальти в ворота «Атромитоса». Также на 90-й минуте он показал вторую желтую карточку игроку «Атромитоса», удалив его с поля. Всего Агаев предъявил пять «горчичников».

А в прошлом году Алияр и его бригада в составе Зейнала Зейналова и Акифа Амирали отсудили матч между «Панатинаикосом» и вновь лидировавшим ПАОК (2:0). На 48-й минуте Агаев назначил пенальти в ворота гостей, который был реализован. Также он показал футболистам обоих клубов по одной желтой карточке.