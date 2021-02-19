Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 21:50

Опус Адольфа Гитлера под названием Mein Kampf («Моя борьба»), запрещенный во многих странах мира, многие десятилетия привлекает к себе внимание не только неонацистов, но и ученых. Изучение опасного труда, подготовившего Вторую мировую войну с массовым уничтожением людей, во второй раз в истории завершилось новым изданием. На сей раз в Польше книга вышла под заголовком «Майн Кампф. Критическое издание». Заместитель главного редактора издательства Bellona Богуслав Кубиш прокомментировал выход ее и интерес читателей к изданию:

- Мы не предполагали такого интереса. Эта публикация научная, очень обширная и дорогая. Как заявил издатель, «это одна из враждебных книжек в истории человечества. Она подготовила почву для Второй мировой войны — самой кровавой из войн и массовые преступления Третьего рейха». Еще перед выходом книги Гитлера многие в Польше считали, что ее публикация в стране - это легкомысленно. По мнению же многих, обложка не говорит прямо, что это критическое издание с комментариями. Когда она появилась в витринах книжных магазинов, туда ринулись покупатели. Еще ранее свою критическую точку зрения на издание высказало Общество имени Яна Карского (поляка, который впервые рассказал на Западе о концлагере Аушвитц, о Холокосте — прим.ред.). «Мы не усматриваем никаких существенных и исторических оснований для издания психопатологического «манифеста», который подтолкнул немцев и их союзников-коллаборационистов к уничтожению миллионов людей», - написано в заявлении общества. Издание книжки Гитлера раскритиковала и представитель МИД России Мария Захарова. Иного мнения придерживается президент Института национальной памяти Ярослав Шарек. - Критическое издание этой книжки, думаю, не должно быть атаковано, если идет дискуссия в историческом сообществе, если это критическое издание, - сказал он в интервью Польскому радио 24. Для представителей издательства Bellona дело просто — они не собираются рекламировать книгу при ее цене в почти 36 евро, которая должна отпугнуть обычного читателя. Тем не менее издатели не могли скрыть своего удивления: - Мы не предполагали такого интереса к «Майн Кампф», это обширная научная публикация, в которой 2000 страниц, и которая очень дорого стоит. Но в целом мы очень довольны, что она находит своих покупателей, так же в связи с тем, что из вступления профессора Круля, больше людей поймут, на чем была основана преступная идеология немецкого нацизма, - говорит Богуслав Кубиш.