Скандал вокруг "Майн Кампф". Новое издание в Польше наша корреспонденция
Опус Адольфа Гитлера под названием Mein Kampf («Моя борьба»), запрещенный во многих странах мира, многие десятилетия привлекает к себе внимание не только неонацистов, но и ученых. Изучение опасного труда, подготовившего Вторую мировую войну с массовым уничтожением людей, во второй раз в истории завершилось новым изданием. На сей раз в Польше книга вышла под заголовком «Майн Кампф. Критическое издание».
Заместитель главного редактора издательства Bellona Богуслав Кубиш прокомментировал выход ее и интерес читателей к изданию:
- Мы не предполагали такого интереса. Эта публикация научная, очень обширная и дорогая.
Как заявил издатель, «это одна из враждебных книжек в истории человечества. Она подготовила почву для Второй мировой войны — самой кровавой из войн и массовые преступления Третьего рейха».
Еще перед выходом книги Гитлера многие в Польше считали, что ее публикация в стране - это легкомысленно. По мнению же многих, обложка не говорит прямо, что это критическое издание с комментариями. Когда она появилась в витринах книжных магазинов, туда ринулись покупатели.
Еще ранее свою критическую точку зрения на издание высказало Общество имени Яна Карского (поляка, который впервые рассказал на Западе о концлагере Аушвитц, о Холокосте — прим.ред.).
«Мы не усматриваем никаких существенных и исторических оснований для издания психопатологического «манифеста», который подтолкнул немцев и их союзников-коллаборационистов к уничтожению миллионов людей», - написано в заявлении общества.
Издание книжки Гитлера раскритиковала и представитель МИД России Мария Захарова.
Иного мнения придерживается президент Института национальной памяти Ярослав Шарек.
- Критическое издание этой книжки, думаю, не должно быть атаковано, если идет дискуссия в историческом сообществе, если это критическое издание, - сказал он в интервью Польскому радио 24.
Для представителей издательства Bellona дело просто — они не собираются рекламировать книгу при ее цене в почти 36 евро, которая должна отпугнуть обычного читателя. Тем не менее издатели не могли скрыть своего удивления:
- Мы не предполагали такого интереса к «Майн Кампф», это обширная научная публикация, в которой 2000 страниц, и которая очень дорого стоит. Но в целом мы очень довольны, что она находит своих покупателей, так же в связи с тем, что из вступления профессора Круля, больше людей поймут, на чем была основана преступная идеология немецкого нацизма, - говорит Богуслав Кубиш.
Популярный в Польше блогер и репортер Рафал Хетман критикует обложку и позицию издательства, указывая, что «уже в первых строчках можно прочесть, что книжка является одной из наиболее зловредных в истории человечества. Хороший рекламный слоган. И далее два абзаца описания текста «Майн Кампф» и исключительной истории ее возникновения и только в последнем абзаце написано: «Польский читатель сейчас держит в руках второе в мире критическое издание этой книжки».
Отвечая на эту критику, Кубиш обращает внимание, что приписывание Хетманом издательству нечистых помыслов в связи с изданием «Майн Кампф» предвзято и не соответствует правде. По его мнению, некоторые обвинения со стороны блогера выглядят юмористично — например, то что он пишет, мол, на обложке есть имя Адольфа Гитлера, но нет имени профессора Эугениуша Цезария Круля. Б.Кубиш говорит, что такая подмена вводила бы в заблуждение читателей, которые думали бы, что ее написал польский профессор, автор всех дополнительных сведений и критических комментариев в книге.
Надо сказать, что рядом с напечатанным готическим шрифтом оригинальным названием, на красной обложке есть текст, который прямо говорит о сути содержания. Там пишется о том, что текст Гитлера дает уроки ненависти, основанные на расизме и крайнем национализме, подбрасывает простые решения не склонным к размышлениям людям, как решить все болевые проблемы мира. Основатель нацизма в своем тексте демонизирует врагов и идеализирует друзей, соблазняет благосостоянием, основанном на территориальной экспансии. На это указывает издательство.
Двухтомник, насчитывающий около 2 тысяч страниц, помимо оригинального текста, проясняет исторический контекст и демаскирует манипуляции, использовавшиеся Гитлером.
Профессор Э. Ц. Круль — историк, политолог, переводчик немецкой исторической литературы, профессор гуманитарных наук. В конце 90-х годов преподавал в одном из университетов Германии, позже был директором отделения Польской Академии наук в Берлине, был директором Института политических наук этой же академии. Награжден многими премиями в области исторических наук. Профессор Круль опубликовал несколько книг, посвященных периоду нацистской оккупации Польши, перевел и отредактировал трехтомное издание «Дневников Йозефа Геббельса».
Словом, издание провокационной книжки вместо того, чтобы быть сугубо научным явлением, стало эпицентром скандала, в который оказались втянуты широкие круги вне исторического сообщества. Собственно, скандалы позволяют кому-то зарабатывать деньги. А они, считается, не пахнут.