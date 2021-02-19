Две надежды Армении: Пашинян и дорога через Азербайджан актуальный комментарий
Как известно, в последнее время, после восстановления территориальной целостности Азербайджана, активизировались переговоры по поводу открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном. Вопрос принципиально важный для Еревана, который может получить значительно более простой маршрут как в Россию, так и в Европу, и весьма значимый для Баку, который сможет открыть прямой коридор в Нахчыван.
Абхазская альтернатива – сущий провал
Тема эта также имеет и политическое измерение: ничто так не отдаляет войну и не укрепляет мир, как общие экономические интересы, и с этой точки зрения Баку также заинтересован в скорейшем восстановлении транспортной инфраструктуры. Да и Еревану в политическом смысле это будет нелишним – Армении сейчас, чтобы оптимальным образом хоть частично скрасить горечь поражения, целесообразно компенсировать территориальные потери экономическими выгодами.
Вероятно, поэтому переговоры идут активнее, чем можно было бы ожидать. Конечно, в любом случае масштабное восстановление инфраструктуры и полноценное открытие границ – дело нескорое, но процесс идет довольно динамично.
В этой ситуации вдруг совершенно неожиданно, будто ниоткуда, всплыла вроде бы позабытая тема – открытие железной дороги через Абхазию. В том, что касается пути в Россию, для Армении этот вариант самый выгодный как по расходам на восстановления инфраструктуры, так и по расстоянию. Формально дорога от Армении до России через Азербайджан короче, чем через Грузию и Абхазию, но азербайджанский маршрут ведет к Северному Кавказу, который для армян особого интереса не представляет. А вот чтобы попасть этим путем на Кубань, в европейскую и центральную часть России, нужно делать довольно большой крюк. Тогда как абхазский маршрут ведет прямиком на юг России – в Сочи, Краснодар, Ростов…
В данном случае мотивация сторон вполне понятна. Для Абхазии это последняя попытка заскочить в уходящий поезд: как только граница между Арменией и Азербайджаном откроется и Ереван получит долгожданный альтернативный маршрут в Россию, абхазская железная дорога окончательно превратится в груду металлолома. Для Армении также все ясно: получится открыть – замечательно, не получится – можно использовать эту тему для торга в переговорах с Азербайджаном.
Однако реальность такова, что вряд ли стоит сомневаться, что попытка наладить абхазский маршрут обречена на провал. Шансы на открытие этой дороги – нулевые. Это все равно, что еще до ноября 2020 года открыли бы железную дорогу между Баку и Ереваном проездом через Карабах. То же и с абхазским вариантом - любой грузинский политик, который на это подпишется, закончит жизнь либо в тюрьме, либо в бегах.
Если существует в природе государственная измена – то она в первую очередь выражается в открытии транзита по оккупированной территории, в условиях, когда центральное правительство не контролирует границы и таможню. Даже грузинские власти, которые обожают риторику в духе «найти ключ к сердцам наших абхазских и осетинских братьев» - на такую откровенную сдачу государственных интересов не пойдут. Пусть даже это экономически выгодно, так как переключение армянского транзита на Азербайджан нанесет финансовый урон не только Абхазии, но и Грузии.
Многокилометровые пробки из армянских грузовиков
Так или иначе, этот вопрос закрыт, что делает положение Армении еще более щекотливым. Еревану сейчас очень крайне сложно –приходится делать выбор за выбором, а это дело, как известно, нелегкое.
Между тем очевидно, что Армения отчаянно нуждается в новых транспортных маршрутах, и эта необходимость уже давно назрела. На российском направлении Грузия – крайне «ненадежный партнер», и причины тому из тех, которые изменить невозможно: климат не изменишь.
Основной маршрут, связывающий Армению с Россией, сейчас проходит через Военно-грузинскую дорогу. И худшую «дорогу жизни» представить себе невозможно – разве что через Ладогу во время блокады Ленинграда.
Военно-грузинская дорога простаивает месяцами – зимой из-за морозов и лавиноопасности, летом – из-за оползней. Повседневной нормой информационного поля Грузии стали периодические сообщения о многокилометровых пробках из армянских грузовиков, которые по несколько суток не могут пересечь границу. Местное население на эти новости уже не реагирует, но для армянского бизнеса – это проклятие небес.
И ведь ничего не исправить – с чиновником можно договориться, таможенника можно подкупить, а вот с погодой – шансов нет.
Есть также очень сложный маршрут через потийский порт, который также нестабилен по той же причине неустойчивой погоды, к тому же зависит еще и от заполняемости парома. Соответственно, иногда погрузку приходится ждать несколько дней.
В общем, как ни посмотри – одна головная боль. Так что Азербайджан и Турция для решения транспортных проблем Армении, как глоток свежего воздуха: погрузился в поезд – и отправился без остановки до конечного адресата.
Главное - продержаться Пашиняну
Однако и тут нельзя сбрасывать со счетов психологический фактор. Выгода выгодой, но речь идет о странах, которые 30 лет находились в состоянии войны. И Ереван разрывается между двумя мотивациями – экономической пользой и политическим неприятием новых реалий.
С одной стороны, в Армении понимают, что с открытием границ их жизнь станет намного легче, с другой – а как же враги, а как же турки, геноцид, миацум, все эти идеологические штампы, которые, как гири, висят на ногах умного и талантливого народа вот уже 30 лет?
Очевидно, что нынешняя армянская власть вполне заинтересована в переключении внимания народонаселения с военного поражения на экономические плюсы. Судя по тому, что оппозиция пока не смогла мобилизовать достаточное количество народа, Никол Пашинян досидит-таки свой срок до конца. Соответственно, у него есть время для открытия границ – главное, сделать это и продержаться пару лет.
Потом, когда люди привыкнут, когда бизнесу не придется морозить ноги на Военно-грузинской дороге и когда в Турцию можно будет добраться за пару часов, а оттуда – напрямую в Европу, без 300-километрового крюка через Грузию, отмотать назад не получится. Как известно, к хорошему люди очень быстро привыкают.
Сейчас выбор за Арменией. Выхода всего два: первый – это понять, что война закончена и после драки кулаками не машут, второй – пойти снова по кругу, не отступать от риторики «поганые турки» и продолжать без конца мерзнуть в грузинском высокогорье.
Никаких других вариантов нет. Как говорится, выбирай, но отмеряй.