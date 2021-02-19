Как известно, в последнее время, после восстановления территориальной целостности Азербайджана, активизировались переговоры по поводу открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном. Вопрос принципиально важный для Еревана, который может получить значительно более простой маршрут как в Россию, так и в Европу, и весьма значимый для Баку, который сможет открыть прямой коридор в Нахчыван.

Абхазская альтернатива – сущий провал

Тема эта также имеет и политическое измерение: ничто так не отдаляет войну и не укрепляет мир, как общие экономические интересы, и с этой точки зрения Баку также заинтересован в скорейшем восстановлении транспортной инфраструктуры. Да и Еревану в политическом смысле это будет нелишним – Армении сейчас, чтобы оптимальным образом хоть частично скрасить горечь поражения, целесообразно компенсировать территориальные потери экономическими выгодами.

Вероятно, поэтому переговоры идут активнее, чем можно было бы ожидать. Конечно, в любом случае масштабное восстановление инфраструктуры и полноценное открытие границ – дело нескорое, но процесс идет довольно динамично.

В этой ситуации вдруг совершенно неожиданно, будто ниоткуда, всплыла вроде бы позабытая тема – открытие железной дороги через Абхазию. В том, что касается пути в Россию, для Армении этот вариант самый выгодный как по расходам на восстановления инфраструктуры, так и по расстоянию. Формально дорога от Армении до России через Азербайджан короче, чем через Грузию и Абхазию, но азербайджанский маршрут ведет к Северному Кавказу, который для армян особого интереса не представляет. А вот чтобы попасть этим путем на Кубань, в европейскую и центральную часть России, нужно делать довольно большой крюк. Тогда как абхазский маршрут ведет прямиком на юг России – в Сочи, Краснодар, Ростов…

В данном случае мотивация сторон вполне понятна. Для Абхазии это последняя попытка заскочить в уходящий поезд: как только граница между Арменией и Азербайджаном откроется и Ереван получит долгожданный альтернативный маршрут в Россию, абхазская железная дорога окончательно превратится в груду металлолома. Для Армении также все ясно: получится открыть – замечательно, не получится – можно использовать эту тему для торга в переговорах с Азербайджаном.

Однако реальность такова, что вряд ли стоит сомневаться, что попытка наладить абхазский маршрут обречена на провал. Шансы на открытие этой дороги – нулевые. Это все равно, что еще до ноября 2020 года открыли бы железную дорогу между Баку и Ереваном проездом через Карабах. То же и с абхазским вариантом - любой грузинский политик, который на это подпишется, закончит жизнь либо в тюрьме, либо в бегах.

Если существует в природе государственная измена – то она в первую очередь выражается в открытии транзита по оккупированной территории, в условиях, когда центральное правительство не контролирует границы и таможню. Даже грузинские власти, которые обожают риторику в духе «найти ключ к сердцам наших абхазских и осетинских братьев» - на такую откровенную сдачу государственных интересов не пойдут. Пусть даже это экономически выгодно, так как переключение армянского транзита на Азербайджан нанесет финансовый урон не только Абхазии, но и Грузии.