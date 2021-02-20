Илон Маск считает текущие цены на криптовалюты завышенными

Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткойн и эфириум находятся на завышенном уровне, сообщает ТАСС.

В ходе обмена твитами с одним из пользователей Маск выразил мнение, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом, и как любая система данных она подвержена запоздалым откликам и ошибкам. «Учитывая все это, [цены на] биткойн и эфириум кажутся высоковатыми», - написал он в субботу в Twitter.

В ходе торговой сессии в пятницу стоимость биткойна впервые превысила отметку в $57 тыс. при том, что в середине января котировки на эту криптовалюту находились на отметке $30 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".