Объявлен очередной набор «волонтеров-транспортников»

Волонтеры, являющиеся одним из приоритетов государственной политики, активно участвуют в деятельности государственных органов и вносят свой вклад. Волонтерство проникло во многие сферы деятельности и превратилось в национальное движение, распространившееся по всем регионам страны, в различных сферах общественной жизни, охватывающее все слои нашего общества и ставшее образом жизни для нашей молодежи.

Так лица старше 18 лет, желающие развивать свои знания и навыки в соответствующей области, могут отправить свои CV формы на электронный адрес [email protected] до 1 апреля 2021 г. Они будут оказывать поддержку деятельности БТА в сфере доступности, мобильности и безопасности общественного транспорта в Баку.

Отобранные кандидаты будут приглашены на собеседования. Успешно прошедшие этот этап будут уведомлены по электронной почте.

«Волонтеров-транспортников» ждет интересная программа. Во время тренингов, программ-стажировок и презентаций они будут развивать свои знания и навыки, участвовать в различных социальных проектах и акциях, реализуемых БТА. Они также пройдут стажировку в подведомственных учреждениях Агентства. Волонтерам, прошедшим двухмесячную стажировку будут вручены сертификаты аттестации.