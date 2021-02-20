Раскрыт секрет быстрого похудения

Терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова рассказала, как можно похудеть на 5-8 килограмм за две недели, не прибегая к жестким диетам. Ее рецепт приводит News.ru.

По словам Бурлаковой, первым шагом для снижения веса должно стать потребление достаточного количества воды. Если организм испытывает ее недостаток, то он начинает откладывать запасы жира как источника жидкости. Необходимо выпивать 30 мл воды на килограмм веса тела.

Также диетолог посоветовала отказаться от дрожжевого хлеба, так как он вызывает отеки и вздутие, которые увеличивают общий вес. Ограничить стоит и потребление молочной продукции, которая зачастую плохо усваивается и приводит к тем же отекам.

Белковую пищу Бурлакова посоветовала разделять на животную и растительную, отдав предпочтение последней.

«Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице», - сказала эксперт.

По ее словам, если минимизировать количество тяжело усвояемого животного белка, ухудшающего состояние кишечника и пищеварение, это улучшит работу кишечника и приведет к похудению.