Турция построит свой первый космодром в Сомали

20 февраля 2021, 23:47

Турция хочет построить собственный космодром в Сомали, потратив на это порядка $350 млн в рамках своей национальной космической программы, стоимостью более $1 млрд. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на лондонское сетевое агентство новостей Middle East Eye, освещающее события на Ближнем Востоке.

10 февраля 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия национальной космической программы страны рассказал о планах Анкары. Десятилетняя стратегия предусматривает: установление «первого контакта» с небесным телом (естественным спутником Земли – Луной) в 2023 году, отправку космонавтов/астронавтов в космос, сотрудничество с другими государствами в рамках строительства космодрома и создания глобального бренда спутниковых технологий. Реализация возложена на Космическое агентство Турции (TUA). «Самая важная цель для нашей национальной космической программы – это контакт республики, которой исполнилось 100 лет, с Луной. Даст Бог, мы полетим на Луну. Я верю, что турецким инженерам удастся осуществить эту миссию», – объявил Эрдоган, во время красочной презентации.