Эльхан Шаиноглы: "На мой вопрос о Шуше Кочарян ответил: "Покажите свою силу, посмотрим"

«В годы оккупации азербайджанских земель я как журналист дважды побывал в Ереване по линии международных организаций. Тогда же я взял интервью у бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также у лидера оппозиции Вазгена Манукяна». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал журналист и политолог, глава аналитического центра «Атлас» Эльхан Шаиноглы.

Журналист вспоминает, что на его вопросы о конфликте, лидеры Армении отвечали, что они не могут вернуть Азербайджану Шушу, Лачин и другие районы, потому, что «пролили за них кровь».

«Устав от моих многочисленных вопросов, Роберт Кочарян бросил мне: «Если покажете силу, может быть, мы пойдем на уступки». Спустя 22 года после этого ответа мы показали свою силу и освободили свои земли. После тяжелого поражения Кочарян, Саргсян и Манукян в своих многочисленных выступлениях на митингах и СМИ рассказывают сказки о возвращении. Но результат налицо. Хочется теперь ответить Кочаряну: «Покажите свою силу, если она осталась», - написал эксперт.