Лазерное оружие и микроволны большой мощности, которые могут нивелировать технологии дронов и нарушают работу их электроники, могут быть использованы для защиты военно-воздушных баз Соединенных Штатов Америки во всем мире.

Революция войны дронов в современных военных действиях окрылила армии мира после победы Азербайджана и использования во Второй Карабах ской войне турецких и израильских беспилотных технологий. Однако, только что появилась информация, которая ставит под сомнение эффект использования беспилотников в будущем, ибо прогресс идет быстрыми шагами вперед.

Как стало известно haqqin.az, программа тестирования системы High Energy Laser Weapon System 2 проходила под наблюдением Объединенных сил тестирования управляемой энергии, как часть Arnold Engineering Complex в Теннеси. Американские ВВС уже на перспективу рассматривают использование не одного, а пяти видов управляемого оружия, которые для их нужд тестировались на протяжении прошлого года. Об этом написал сайт Spider’sweb.

Во время этих испытаний были проверены три вида лазерного оружия и две микроволновые системы большой мощности.

Новейшая тестированная система - High Energy Laser Weapon System 2 (HELW или H2) – это вторая версия лазера, разработанного фирмой Raytheon. Вторая версия этой системы HELW была усовершенствована прежде всего по форме. Это оружие более надежное и легкое в переноске, чем предыдущая опытная версия. Оно имеет усовершенствованную систему прицеливания и новую систему батарей электропитания. Деталей устройства, понятно, пока что в силу секретности никто не публикует.

Другие системы, которые являются частью программы тестирования, охватывают микроволновые устройства большой мощности Phazer, тоже спроектированные фирмой Raytheon, а также THOR, которое разработано исследовательской лабораторией военно-воздушных сил в сотрудничестве с компаниями BAE Systems и Verus Research.

Первая фаза тестов устройства H2 длилась неделю в конце июля прошлого года и подтвердила эффективность лазерного оружия, показав, что система готова войти во вторую фазу испытаний. Завершенный второй этап территориальных тестов за пределами Соединенных Штатов включал обучение операторов и предварительную оценку эффективности устройства.

Высокоэнергетическое лазерное орудие - это новость на поле боя, однако не существует еще ни официальных учебных программ, ни отработанных оперативных и тактических процедур по использованию этого инновационного оружия.

Очередные тесты систем H2 пройдут в течение около шести или двенадцати ближайших месяцев после окончания предварительной оценки тестов этого года. И тогда, скорее всего, армия США объявит о прорыве в области противодействия дронам и БПЛА.

Но, как говориться, надо еще подождать.