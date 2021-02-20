В Израиле отчитались о высокой эффективности вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало отчет эпидемиологического отдела, свидетельствующий об эффективности вакцины от коронавируса Pfizer. При сборе статистики использовались сведения, полученные до 13 февраля 2021 года, пишут израильские СМИ.

В отчете приведен сравнительный анализ риска развития заболевания у людей, вакцинированных двумя дозами вакцины, по сравнению с людьми, которые не были вакцинированы вообще.