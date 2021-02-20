Наезд на детей в Имишли: погиб ребенок

В Имишлинском районе автомобиль сбил двух мальчиков, один из которых погиб на месте происшествия.

Как сообщают местные СМИ, в селе Аранлы автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый Имановым Махиром Ильхам оглу 1994 года рождения, сбил стоявших на дороге жителей указанного села Гусейнли Умуда Муса оглу 2013 года рождения и его ровесника Гулиева Нихада Акбар оглу.

В результате происшествия последний погиб на месте, У.Гусейнли госпитализирован в Билясуварскую районную больницу.