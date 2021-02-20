США выдали Германии бывшего охранника концлагеря

США выдали Германии 95-летнего охранника концлагеря Фридриха Карла Бергера, сообщил американский Минюст.

"Сегодня житель Теннесси с немецким гражданством был выслан в Германию за участие в спонсируемых нацистами актах преследования, когда он служил в вооруженной охране в нацистском концентрационном лагере в 1945 году", – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что высылка Бергера "демонстрирует стремление" Минюста США обеспечить то, чтобы Штаты не были убежищем для участников нацистских преступлений против людей и нарушения их прав.