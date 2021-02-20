К концу прошлого года брошенные на разработку вакцины беспрецедентные по масштабам финансы и ресурсы дали результат. Создано несколько препаратов по различным технологиям. Специалисты уверяют, что от того, как много людей будут вакцинированы, зависит, станет ли коронавирус СOVİD-19 управляемой инфекцией. Однако вырвавшаяся из Уханя зараза уже никуда не исчезнет. Это навсегда...

Периодически карантинные ограничения то смягчались, то вновь ужесточались. И все надеялись, что новый вирус уйдет так же внезапно, как в свое время «птичий» или «свиной грипп», но оправдались самые драматические прогнозы: коронавирус захватил весь мир. На данное время в Азербайджане инфекции подверглись 232 829 наших граждан, 3 193 умерли. По статистике, на каждый один миллион населения заражаются примерно 23 тысяч человек.

Год назад в Азербайджане был зафиксирован первый случай коронавируса. И еще до прибытия в страну экспертов ВОЗ экстренно созданный Оперативный штаб полным ходом начал проводить превентивные меры - закрылись границы, были приостановлены занятия в учебных заведениях, запрещены проведение спортивных соревнований, свадеб и поминок, транспортное сообщение между городами внутри страны и т.д. Уже в мае вводится повсеместный масочного режим, смс-разрешения на выход из дома, а в июне объявляется полный локдаун – жизнь в стране практически замерла. То есть практически все то же, что и во всем мире.

- В Азербайджане более месяца назад развернута прививочная компания вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac. Официально уже вакцинировано более 65 тысяч человек. Но все еще есть сомневающиеся - надо ли прививаться…

- CoronaVac полностью надежная и безопасная вакцина. Считается, что технология ее подготовки путем инактивации вируса обеспечивает большую безопасность по сравнению с РНК-вакцинами, которые созданы по новой технологии. Инактивированные, то есть убитые вирусы в качестве прививки использовали давно. Живые коронавирусы инактивируют и вводят в организм. Принцип действия CoronaVac, если говорить простым языком, заключается в том, чтобы антитела человека узнавали и боролись с патогеном. Раньше вирус инактивировали формалином. Хотя такие вакцины работали, но при этом методе иногда происходили сильная денатурация, изменение обличия белков вирусов. Это затрудняло иммунитету распознать патоген. Сейчас есть более мягкий и эффективный метод сделать так, чтобы вирус, потеряв инфекционность, погиб, но при этом не сильно видоизменился. Этот метод «убийства» вируса осуществляется ß-протеолактоном, который так же меняет обличье вируса, но не так драматично, как инактивация формалином. То есть изменения происходят, но вирус остается узнаваем иммунной системой. Все видели изображение вируса – шар с короной. В образующих корону шипах содержится белок, который называется шиповидный. Наш иммунитет части этого белка, образно говоря, может использовать как особые приметы «преступника-вируса» для выявления и его уничтожения. Это что-то вроде отпечатков пальцев ковида.

Самое трудное - сохранить видимое обличье шипов и шиповидного белка. Иначе у иммунитета будет неполная информация о коронавирусе. Тем не менее ученым удалось найти золотую середину: убить вирус и сохранить особые приметы шиповидного белка, по которым организм распознает, как устроен вирус и как «защитным войскам» (антителам и другим подразделениям иммунитета) вести с ним борьбу. И когда в организм попадает реальный коронавирус, то наши антитела и клеточный иммунитет, натренировавшись на шиповидном белке из вакцины, распознают и уничтожит инфекцию.

Надо отметить, что борьба с вирусами - дело непростое по сравнению с бактериями, так как чем сложнее микроорганизм, тем больше у нее уязвимых мест и, соответственно, тем легче найти к нему оружие - лекарство или вакцину. А вирус - инфекция с простой структурой, и приходится изыскивать такие методы, чтобы вирус убить и при этом сохранить, собственно говоря, организм человека.

Производство вакцин, в частности CoronaVac, это кропотливая, сложная и довольно рискованная работа. Производственный процесс похож на строительство карточного домика, когда приходится буквально не дышать, чтобы найти золотую середину. Эту вакцину очень сложно производить. Дело в том, что при такой технологии вирусы в огромном количестве выращивают в больших биореакторах. Если произойдет авария в таком реакторе, то последствия будут не менее драматичными, чем авария на Чернобыльской АЭС. Огромная масса вирусов разнесется в аэрозолях на десятки километров по населенным пунктам.

Китайцы опубликовали данные об испытаниях CoronaVac в одном из самых авторитетных медицинских журналов мира - Lancet. Поэтому всем в Азербайджане рекомендую вакцинироваться. Повторяю, это уникальная вакцина и устранит риск заражения. Тем более что сейчас все больше выявляются тяжелые последствия от перенесенного ковида.

- Многие боятся долгосрочных последствий вакцинации. В азербайджанском сегменте социальный сетей появляется масса страшилок о вакцине. Может ли вакцина привести в будущем к каким-то патологиям, скажем, потере зрения, бесплодию, генетическим мутациям и др.?

- Опасения последствий вакцинации широко распространены во всем мире. Однако трудно представить, какие могут быть долгосрочные последствия у вакцины из убитого коронавируса. Вакцина, которой прививают в Азербайджане, изготовлена по тому же принципу, как и полиомиелитная или против гриппа, которые много лет применяют. Никаких патологий в будущем от CoronaVac не будет, и люди могут быть в этом уверены. С точки зрения молекулярной биологии какие-то генетические и другие аномалии тоже исключены.

- Среди характеристик вакцин есть степень эффективности, и она составляет 90% - 95% и т.д. Означает ли это, что из 100 получивших вакцину человек 90 или 95 окажутся счастливыми и защищенными, а остальным 10 и 5 - сильно не повезло и они так и останутся под колпаком у ковида?

- Вакцины рассчитаны на эффективность при средней и высокой тяжести заболевания. Обычно после вакцины тяжело никто не заболевает. Людям важно знать две вещи: во-первых - нельзя в поликлиниках в очереди за вакцинацией создавать скученность. Это увеличивает риск заражения. А во-вторых - надо помнить, что реальная защита от ковида появляется только после второй прививки и не раньше, чем через пять недель после первой. В тот же или на следующий день после первой дозы вакцины иммунитет к ковиду развиться не успеет. Поэтому очень важно, чтобы люди сделали вторую дозу вакцины. При этом в течение пяти недель после первой вакцинации вели бы себя осторожно и не подвергались риску заражения.

Что касается 90% или 95% эффективности, то есть вероятность, что из 100 вакцинированных людей 90 или 95 человек вообще не заразятся при контакте с больным, а остальные 10 или 5 перенесут заражение гораздо легче и без осложнений.

- Среди колеблющихся бытует мнение, что надо переболеть всем вместе и достичь известного коллективного иммунитета. Это не совсем шведский путь, но что-то вроде параллельного…

- Остановка пандемии по принципу «переболеть всем и выработать коллективный иммунитет» может сопровождаться огромными жертвами. Это чревато опаснейшим постковидным синдромом, который встречается почти у 30% людей, которые переболели COVİD-19 средней тяжести. Обратите внимание - даже не тяжелой формой, а более легкой, средней тяжести. Постковидный синдром - это многие месяцы реабилитации, возможно, и инвалидность. И еще неизвестно, как долго такое состояние у переболевших будет длиться - несколько месяцев или несколько лет. Путь коллективного иммунитета «переболеть всем» грозит не только высокой летальностью, но и высокой инвалидностью. Это будет очень дорогая цена. Переболевшие теряют работоспособность в среднем на 10%, снижаются когнитивные возможности организма, нарушается память, внимание и т.д. Поражаются легкие, трудно дышать, очень трудно ходить. И таких случаев много. Поэтому странно, что люди боятся прививок, верят в различные страшилки о вакцинах, но совершенно не боятся реального постковидного синдрома.

По проведенным опросам, 50% американцев не хотят вакцинироваться. Думаю, такое положение во многих странах. Но думаю, ситуация со временем изменится. Когда люди увидят, что с вакцинированными ничего плохого не произошло, они спокойнее пойдут прививаться. Наверное, уже через 2-3 месяца больше людей согласятся вакцинироваться.

- Удивительный факт - даже сейчас есть масса, не верящих в коронавирус. Они есть и среди переболевших, которые считают, что им приписали новую заразу, а болели они обычным гриппом или сильной простудой…

- Отрицание существования ковида спустя год после начала пандемии, когда умерли 2,4 млн людей, не поддается нормальному объяснению. Видимо, это свойство человеческой психики. Поразительно, что до сих пор существуют ковид-диссиденты. Противников вакцин еще можно понять. Возможно, они слышали про реакции организма на вакцины у детей, и некоторых противников прививок никогда не переубедить. Но существованию ковид-диссидентов, которые утверждают, что это просто грипп, заговор масонов и прочее, нет объяснения.

- Сможет ли вакцинация освободить мир от ковида?

- Вакцина - это спасение, но надо совершенствовать и разрабатывать все ее новые виды. Вакцинацией можно уменьшить риск заражений, снизить общее количество тяжелых протекания болезни. Судя по тому, как себя ведет COVİD-19, говорить о том, что вирус может вообще исчезнуть, не приходится. Даже если все в мире вакцинируются, вирус останется с нами, поэтому маски и социальная дистанция, скорее всего, останутся с нами на многие годы. Необходимо, чтобы быстрее и побольше людей вакцинировались, потому что массовая прививка ограничивает возможность для коронавируса разгуляться и измениться. Вирусы способны убегать из региона в регион и мутировать. В ближайшие несколько месяцев вакцинироваться - это наш шанс обрести защиту от этой инфекции.

С созданием лекарств против ковида сложно, так как клинические испытания медицинских препаратов очень дорогое дело. На первый взгляд все кажется простым: дать человеку несколько вариантов лекарств и выбрать тот, который подействует на течение ковида. Но в природе не бывает так, что лекарства действуют на всех и одинаковым образом - кому-то помогают, а кому-то нет. И для того, чтобы это точно и надежно определить, надо провести клинические испытания. А это долго и безумно дорого. Существует лекарство против паразитов «ингаверин», которое предположительно эффективно против ковида. Были проведены некоторые клинические испытания, в которых средство показало противовоспалительный эффект. Но пока рано делать какие-то окончательные выводы. Поиск лекарств против ковида продолжается. Уже были случаи, когда в одном госпитале препарат помог, а когда начали применять в других госпиталях, оказалось, что малоэффективен. Противоречий немало. Пока сложно получить хорошее средство, но работа над разработкой таких препаратов идет.

- Порой встречаются люди среднего возраста, переболевшие ковидом, у которых симптомы были гораздо легче, чем при гриппе. Так себе, небольшая ломота в теле, заложенность носа и все. Почему ковид щадит одних и беспощаден к другим?

- То, что некоторые люди легко переносят ковид, по всей видимости, связано с перенесенными предыдущими коронавирусными инфекциями. Скорее всего, у этих людей есть перекреcтный иммунитет к нему. Есть люди, которым повезло переболеть другим, менее опасным коронавирусом, предшествующим уханьскому варианту. У них иммунитет в организме имеет навыки ловить коронавирус, и эти навыки помогают легко справиться с новой инфекцией - COVİD-19.

Я бы посоветовала вашим читателям продолжать носить маски, так как вирус аэрозольный может долго оставаться в воздухе. Проветривать помещение, держать дистанцию, так как это тоже защищает. И самое главное - вакцинироваться, вакцинироваться и еще раз вакцинироваться.