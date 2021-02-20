Развеян популярный миф о хлебе

Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике заболеваний и, вопреки расхожему мнению, не приводит к ожирению. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марину Костюченко.

Эксперт опровергла утверждение о том, что употребление хлеба является причиной набора избыточного веса. "Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий", - сказала она.

Специалист также пояснила, что в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине.

"Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний", - сказала Костюченко.

Ранее стало известно, что частое употребление яиц может повысить риск смерти. Дело в том, что в этом продукте содержится большое количество жиров и холестерина, повышающих риск развития инфарктов и других проблем со здоровьем. Ученые призвали население отказаться от частого употребления яиц, в особенности от желтков.