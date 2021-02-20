Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:07

Немногим более года назад, когда Оман переживал смерть своего правителя, султана Кабуса, взошедший на трон его двоюродный брат Хайсам бин Тарек Аль Саид обещал стране и народу преемственность курса своего предшественника. Когда султан Хайсам занял престол, Оман погряз в проблемах: и чрезмерная зависимость от углеводородов, и растущий внешний долг, и пандемия корнавируса. У нового правителя был не такой уж и большой выбор – продолжать курс покойного Кабуса на экономическое развитие страны и ее модернизацию было совершенно необходимо, без вариантов.

Чем Хайсам бен Тарек и занялся. Но для начала – переформатировал систему государственного управления, откорректировав при этом и Конституцию. Он отказался от должностей министра иностранных дел, министра финансов и главы Центробанка, назначив на эти должности чиновников. За собой султан сохранил должности премьер-министра, министра обороны и главнокомандующего ВС. Причем ряды оманских «силовиков» были подчищены весьма основательно. Для начала провели кадровые перестановки в Оборонном совете и Совете по нацбезопасности. Функции Оборонного совета по отношению к политике государства урезали кардинально. Фактически над ним установлен контроль со стороны королевской семьи. Например, созываться он будет только в чрезвычайных ситуациях (всеобщая мобилизация), а председательствовать на нём в отсутствие султана будет не профильный министр, а его брат, Сайед Шихаб бин Тарик. Если ранее Оборонный совет отвечал за вскрытие конверта покойного султана с его завещанием, где, в числе прочего, указывалось имя следующего монарха, то теперь этот вопрос будет решаться только и исключительно внутри семьи. То же самое с Советом по нацбезопасности. Созываться он будет тогда, когда будет нужно. Отвечать он будет перед генеральный секретариатом во главе с министром королевского правительства.

Кроме того султан повысил командующего ВМС Омана Абдаллу бин Хамиса ар-Раиси, дав ему должность начальника Генштаба и звание генерал-лейтенанта. Он будет своим человеком в командовании войсками. Поменяли руководство ВВС, ВМС, Сил спецназа - элитных подразделений, подчиняющихся только султану - сухопутных войск и Королевской гвардии, главная задача которой - защита султана и королевской семьи. Хайсам также сократил количество министров с 26 до 19, проведя слияние ряда министерства. Заменил он и ряд высокопоставленных чиновников в министерствах иностранных дел и финансов. Не менее 70% госслужащих со стажем более 30 лет и не менее 70% правительственных консультантов и экспертов будут в нынешнем году отправлены на пенсию, контракты не менее 70% иностранных советников и экспертов будут прекращены. Кроме того Хайсам установил новый закон о престолонаследии, согласно которому трон наследует старший сын правителя, а после него старший сын наследника. И теперь у Омана есть кронпринц, которым стал старший сын нынешнего монарха - министр культуры Зи Язан бин Хайсам.