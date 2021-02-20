Дело султана в надежных руках с миру по нитке
Немногим более года назад, когда Оман переживал смерть своего правителя, султана Кабуса, взошедший на трон его двоюродный брат Хайсам бин Тарек Аль Саид обещал стране и народу преемственность курса своего предшественника.
Когда султан Хайсам занял престол, Оман погряз в проблемах: и чрезмерная зависимость от углеводородов, и растущий внешний долг, и пандемия корнавируса. У нового правителя был не такой уж и большой выбор – продолжать курс покойного Кабуса на экономическое развитие страны и ее модернизацию было совершенно необходимо, без вариантов.
Чем Хайсам бен Тарек и занялся. Но для начала – переформатировал систему государственного управления, откорректировав при этом и Конституцию. Он отказался от должностей министра иностранных дел, министра финансов и главы Центробанка, назначив на эти должности чиновников.
За собой султан сохранил должности премьер-министра, министра обороны и главнокомандующего ВС. Причем ряды оманских «силовиков» были подчищены весьма основательно. Для начала провели кадровые перестановки в Оборонном совете и Совете по нацбезопасности.
Функции Оборонного совета по отношению к политике государства урезали кардинально. Фактически над ним установлен контроль со стороны королевской семьи. Например, созываться он будет только в чрезвычайных ситуациях (всеобщая мобилизация), а председательствовать на нём в отсутствие султана будет не профильный министр, а его брат, Сайед Шихаб бин Тарик.
Если ранее Оборонный совет отвечал за вскрытие конверта покойного султана с его завещанием, где, в числе прочего, указывалось имя следующего монарха, то теперь этот вопрос будет решаться только и исключительно внутри семьи.
То же самое с Советом по нацбезопасности. Созываться он будет тогда, когда будет нужно. Отвечать он будет перед генеральный секретариатом во главе с министром королевского правительства.
Кроме того султан повысил командующего ВМС Омана Абдаллу бин Хамиса ар-Раиси, дав ему должность начальника Генштаба и звание генерал-лейтенанта. Он будет своим человеком в командовании войсками.
Поменяли руководство ВВС, ВМС, Сил спецназа - элитных подразделений, подчиняющихся только султану - сухопутных войск и Королевской гвардии, главная задача которой - защита султана и королевской семьи.
Хайсам также сократил количество министров с 26 до 19, проведя слияние ряда министерства. Заменил он и ряд высокопоставленных чиновников в министерствах иностранных дел и финансов.
Не менее 70% госслужащих со стажем более 30 лет и не менее 70% правительственных консультантов и экспертов будут в нынешнем году отправлены на пенсию, контракты не менее 70% иностранных советников и экспертов будут прекращены.
Кроме того Хайсам установил новый закон о престолонаследии, согласно которому трон наследует старший сын правителя, а после него старший сын наследника. И теперь у Омана есть кронпринц, которым стал старший сын нынешнего монарха - министр культуры Зи Язан бин Хайсам.
Кадровые перестановки и переформатирование функций Оборонного совета консолидируют власть в руках султана и правящей семьи. И, кроме этого, позволят султану Хайсаму сосредоточить в своих руках достаточно власти, чтобы направить энергию и ресурсы государства на решение тех проблем, которые он лично считает наиболее приоритетными: экономика, финансы, безработица, социальная политика, медицина.
В экономике новое руководство Омана продолжает реализацию программы «Видение 2040», местную адаптацию саудовской «Видение 2030», основная идея которой заключается в переходе от опоры на углеводороды к опоре на знания и технологии.
В апреле 2021 будет введён 5%-ный НДС и запущена новая система социального обеспечения для малообеспеченных граждан. Выделено 786 млн евро на проекты по стимулированию экономики, нацеливаясь на рост в 3.5%. Что касается внешнего долга, который сейчас составляет 81.5% ВВП, то с ним пока ничего сделать не удается.
А вот что осталось практически без изменений – так это внешняя политика. Хейсам продолжает политику невмешательства Кабуса, делая ставку на мирное разрешение конфликтов, умеренность и уважение к чужому суверенитету. По возможности Оман старается выступать посредником между разными сторонами, например, когда необходимы переговоры с хуситами.
Что же касается соглашений с Израилем в рамках «сделки века», то окончательно на эту тему высказался 13 февраля министр иностранных дел султаната, Бадер аль-Бусаиди: «Мы довольны нашим нынешним уровнем отношений с Израилем». Что означает: Оман не станет присоединяться к Авраамовым соглашениям, его больше интересует посредничество между Ираном и США.
Дело покойного султана Кабуса, как видим, оказалось в надежных руках. А у тех международных игроков, кто заинтересован в этой «аравийской Швейцарии» как надежном месте для тайной дипломатии – есть все основания для оптимизма. У всех представителей семейства Аль Саиди со стальным стержнем внутри все всегда было в порядке. И Хайтам бен Тарик, отец двух сыновей и двух дочерей, заядлый футбольный болельщик и ценитель антиквариата, в этом отношении ничуть не уступил своему великому предшественнику.