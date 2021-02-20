Эльману Рустамову стоит поторопиться наш комментарий
Haqqin.az уже сообщал о низком уровне рынка ценных бумаг в Азербайджане. Достаточно отметить, что в прошлом году на рынке ценных бумаг страны было проведено операций на сумму 14 129,5 млн манатов, что на 13,7% меньше, чем в 2019 году. Правда, воздействие такого спада на финансовый рынок страны в целом было не очень заметно. И тому лишь одна причина – мизерная доля ценных бумаг на рынке. Капитализация банков и компаний, ранее активно инициируемая правительством, в прошлом году практически не осуществлялась.
В конце прошлого месяца главный банкир страны Эльман Рустамов также остановился на этой теме. И сообщил о планах Центробанка, ставшего с начала прошлого года регулятором финансового рынка по усовершенствованию законодательства в сфере рынков капитала. Законодательство в этой сфере требует значительного развития. Например, на сегодняшний день банковский сектор может участвовать на рынке капитала только посредством создания инвестиционных компаний, что создает бюрократию и увеличивает их расходы. Поэтому надо позволить банкам стать игроками рынка капитала напрямую, так как банки являются очень активными участниками.
По словам главного банкира, для Центробанка очень важно развитие рынка капитала, особенно рынка корпоративных ценных бумаг. Хотя это важно не только для отдельных структур, но и всей страны. Во многих странах банки, компании, да и рядовые граждане активно покупают и продают облигации, акции и другие ценные бумаги. У нас же об этом мечтают немногие. Да и те немногие акционеры небольших компаний испытывают большие трудности в участии в жизни акционерных обществ и получении дивидендов. Единственная их цель – удачно продать свои акции истинным владельцам этих предприятий.
Но и это не всегда удается. О таких недостатках мы много писали, но, видимо, их и сегодня немало. Иначе стал бы говорить Рустамов о необходимости обеспечения полной прозрачности компаний, выходящих на листинг, прохождение ими аудита. На сегодняшний день на листинге имеется очень много «пустых» предприятий и компаний. У них нет никаких активов и оборотов, и Центробанк зачищает их.
В целом проект по развитию рынков капитала, как отметил гендиректор Центробанка Али Ахмедов, направлен на достижение четырех основных стратегических целей – создание инновационной правовой базы, формирование современной рыночной инфраструктуры, поддержка рынка и совершенствование регулятивных рамок. И по каждой стратегической цели определены задачи, например, совершенствование законодательства по рынку ценных бумаг, РЕПО и рынку производных инструментов и приведение его в соответствие с международными стандартами, создание связей с зарубежными депозитариями, создание современной операционной системы и так далее. По ряду направлений уже проделана работа, по остальным работа продолжается. Одним словом, на дворе давно уже XXI век, а мы еще далеки от действенного рынка.
В то же время именно слабый рынок ценных бумаг помог стране избежать больших потерь в ходе глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году. Тогда кризис вызвал лопнувший ипотечный пузырь в США. Но и сегодня американские инвесторы-миллионеры предрекают перегрев на фондовом рынке, активы растут в цене без всяких на то причин. Если объяснить простым языком, получается, что большинство компаний лишь частично обеспечены товарами. Остальная их стоимость — деньги инвесторов, то есть акционеров. Реальная же экономика в мире сжимается, что особенно стало очевидно во время пандемии. А фондовый рынок, наоборот, прирастает — исключительно надеждами на быстрое восстановление. На таком оптимизме сказывается старт масштабной вакцинации от коронавируса и новый пакет экономической помощи от президента США Джо Байдена. Хотя многие эксперты говорят, что Уолл-стрит сейчас находится в том же состоянии, как перед Великой депрессией.
О растущем пузыре на фондовом рынке США, что предрекает большую опасность всему миру, не раз писал и haqqin.az. Но пузырь все растет. В отличие от Азербайджана в США интерес к нему весьма высок, здесь делается большой бизнес без товара – играют только на бумагах, которые зачастую ничем не обеспечены. На глазах раздуваются одни компании и банкротятся другие. И здесь не столько важен сам товар, как удачно поставленный пиар или случайное слово какой-нибудь знаменитости.
Достаточно вспомнить, как взлетели курсы биткоина и Dogecoin после заявлений по их поводу основателя и главы компании Tesla Inc. Илона Маска. На самом же деле как может какая-то компания, в том числе и сама Tesla, разбогатеть в течение дня, а то и нескольких часов на миллиарды долларов. Любой предприниматель знает, что привычное нам производство такого скачка обеспечить не может – для этого нужны годы упорной и эффективной работы. В то же время даже мелкий игрок на большой бирже скажет обратное – на фондовом рынке возможно все.
Вот и приходит в голову мысль: а может, и не нужен нам такой уж развитый рынок ценных бумаг. В стране, где деньги по старинке держат в карманах, а рассчитываются почти исключительно наличными, ожидать высокого интереса к виртуальным деньгам не стоит. А ведь именно ценные бумаги способствуют притоку больших инвестиций (пусть и виртуальных) в производство. И предприниматель думает не только о бюджетных поступлениях или кредитах для развития своего производства, а делает все, чтобы привлечь эти инвестиции в необходимом объеме. Просто надо умело построить этот рынок во всех звеньях – как на биржах, так и в малых предприятиях и больших компаниях. При этом объем ценных бумаг не должен многократно превышать активы компании, а каждая ценная бумага должна приносить ее владельцу дивиденды. Иначе грош цена всему, что делается. И Центробанку надо поторопиться с наведением порядка на этом важном рынке.