Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:24

Haqqin.az уже сообщал о низком уровне рынка ценных бумаг в Азербайджане. Достаточно отметить, что в прошлом году на рынке ценных бумаг страны было проведено операций на сумму 14 129,5 млн манатов, что на 13,7% меньше, чем в 2019 году. Правда, воздействие такого спада на финансовый рынок страны в целом было не очень заметно. И тому лишь одна причина – мизерная доля ценных бумаг на рынке. Капитализация банков и компаний, ранее активно инициируемая правительством, в прошлом году практически не осуществлялась. В конце прошлого месяца главный банкир страны Эльман Рустамов также остановился на этой теме. И сообщил о планах Центробанка, ставшего с начала прошлого года регулятором финансового рынка по усовершенствованию законодательства в сфере рынков капитала. Законодательство в этой сфере требует значительного развития. Например, на сегодняшний день банковский сектор может участвовать на рынке капитала только посредством создания инвестиционных компаний, что создает бюрократию и увеличивает их расходы. Поэтому надо позволить банкам стать игроками рынка капитала напрямую, так как банки являются очень активными участниками.

По словам главного банкира, для Центробанка очень важно развитие рынка капитала, особенно рынка корпоративных ценных бумаг. Хотя это важно не только для отдельных структур, но и всей страны. Во многих странах банки, компании, да и рядовые граждане активно покупают и продают облигации, акции и другие ценные бумаги. У нас же об этом мечтают немногие. Да и те немногие акционеры небольших компаний испытывают большие трудности в участии в жизни акционерных обществ и получении дивидендов. Единственная их цель – удачно продать свои акции истинным владельцам этих предприятий. Но и это не всегда удается. О таких недостатках мы много писали, но, видимо, их и сегодня немало. Иначе стал бы говорить Рустамов о необходимости обеспечения полной прозрачности компаний, выходящих на листинг, прохождение ими аудита. На сегодняшний день на листинге имеется очень много «пустых» предприятий и компаний. У них нет никаких активов и оборотов, и Центробанк зачищает их. В целом проект по развитию рынков капитала, как отметил гендиректор Центробанка Али Ахмедов, направлен на достижение четырех основных стратегических целей – создание инновационной правовой базы, формирование современной рыночной инфраструктуры, поддержка рынка и совершенствование регулятивных рамок. И по каждой стратегической цели определены задачи, например, совершенствование законодательства по рынку ценных бумаг, РЕПО и рынку производных инструментов и приведение его в соответствие с международными стандартами, создание связей с зарубежными депозитариями, создание современной операционной системы и так далее. По ряду направлений уже проделана работа, по остальным работа продолжается. Одним словом, на дворе давно уже XXI век, а мы еще далеки от действенного рынка.