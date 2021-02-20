Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:37

Провозглашенный лидер армянской оппозиции, затерявшийся в смутных 90-х забытый и заблудший политик Вазген Манукян выступил накануне на митинге в Ереване с рядом заявлений, заслуживающих пристального внимания, в том числе – со стороны Москвы. Манукян, нужно вообще признать, говорит массу интересных вещей. Как говорится, что у адекватного политика на уме – то у лидера армянской оппозиции на языке. А поскольку один из активистов в прошлом номенклатурного комитета «Карабах» претендует на роль лидера новой политической микробиологии, то бишь армянской оппозиции, то тем он и интересен – дает представление о том, что царит в головах этих с виду нелепых, но в действительности растерявших политическое доверие армянского общества, проигравших историческое карабахское дело крайне коварных и озлобленных людей.

В Армении, как и за ее пределами, в первую очередь в коридорах Союза российских армян, культивируется миф о «пророссийской позиции» оппозиции, мечтающей сейчас на волне всеармянского военно-политического позора ворваться, вернее, вернуться во власть. Причем этот миф активно поддерживается как вышедшими в тираж ереванскими политиками, так и армянской диаспорой в российских медиа. Тот же Манукян на площади Свободы в Ереване 20 февраля заявил следующее: «Нам нужно быстро восстановить отношения с союзниками. Это не только Россия, но и Иран, Китай и любая сила, борющаяся против агрессии Турции». С одной стороны – все вроде в духе армянского реваншизма: потесненная прозападным правительством Еревана Москва упомянута в числе союзников, да еще и первой по списку. Но Манукян уточняет, что в приоритетный список естественных и надежных союзников Еревана входят лишь страны, ущемленные геополитическим возрождением Турции. А кто в авангарде стран, недовольных активизацией Турции на Большом Востоке? Да те же самые страны, что проводят недружественную политику в отношении России: США, отдельные члены Евросоюза и так далее. Странная какая-то получается картина, согласитесь, наводящая на вопрос: а если Россия продолжает углубление отношений с Турцией, достаточно сложных и многогранных, что никем и не скрывается, Манукян сотоварищи и её объявляет враждебной Еревану силой? Тут ведь еще о чем стоит упомянуть. Вазген Манукян - соучредитель и координатор недоброй памяти комитета «Карабах», того самого, с которого и начинался сепаратизм в СССР, враждебный Москве. То есть антироссийское нутро – суть Манукяна, которое он всячески пытался маскировать, но каждый раз оно вылазило наружу. И Манукян, словно по наитию, пошел дальше и в кульминационный момент эмоционального всплеска настолько запутался в своих противоречивых взглядах, что потребовал вывести российскую армию с территории Армении. За несколько месяцев создать боеспособную армянскую армию – требует новый лидер старой Армении. И доверить безопасность рухнувшего под бременем экономических, финансовых и военно-политических проблем армянского государства какой-то эфемерной армии Великой Армении. Все логично и в духе исторического реваншизма, только откуда заполучить новую армию в стране, оказавшейся у порога экономического коллапса и финансового краха? У Манукяна нет ответа на этот главный вопрос. Недовольному народу, загнанному этими политиками в глубокую депрессию, потерявшему веру в завтрашний день под грузом экономической рецессии, теперь навязывают новых покровителей и спасителей – Китай и Иран. Хотя оба государства, как и Россия, признают безусловную территориальную целостность Азербайджана. К тому же что же Армения, кроме своих нищих каменистых гор и скудной геополитики, может предложить двум другим мировым державам? Что искать Китаю в Армении? С полезными ископаемыми в Армении самая настоящая беда, а мировые державы привлекает в странах третьего мира низкая производительность труда, дешевое сырье и рынок сбыта. Ничего из этого Армения, раздавленная оттоком населения, кризисом человеческого капитала и демографической бесперспективностью, предложить ни России, ни тем более Китаю не может.

Этот 75-летний матёрый и битый лис армянской политики всегда рассматривал Россию только как попутчика до первого закоулка, после чего нож в спину – не грех, а националистическая гордость. Если каштаны из огня для тебя кто-то уже вытащил, то зачем с ним церемониться? Кстати, особенная черта у Манукяна так и осталась. Безудержное стремление к абсолютной власти. Вот послушайте, что он говорит о возможном военном перевороте в Армении: «В других странах в случае, когда военные видят, что их ведут к поражению, берут власть в свои руки и временно руководят страной, чтобы после установления стабильности вернуть его гражданской власти». По всей видимости, под «гражданской властью» он подразумевает себя любимого, рассчитывая, что разгромленный в последней карабахской войне армянский генералитет за него устроит и переворот, а потом возьмет его за ручку и посадит на премьерский трон. Помятый Манукян в старой кепке - печальный гвоздь в загнивающую крышку цинкового гроба Армении. Поскольку главный вопрос, который сейчас все и определяет – выбор Арменией пути из двух альтернатив: первый – это понять, что война закончена и после проигранной войны новый конфликт не начинают, второй – пойти снова по кругу, не отступать от риторики «поганые турки» и продолжать без конца мерзнуть в оползневом грузинском высокогорье. То есть между миром в регионе и оголтелым реваншизмом, который закончится для Армении катастрофой, а для Закавказья – витком затяжной нестабильности. Что в первую очередь бьет по интересам России и Ирана. К которым взывает Манукян. Москве нужен мир, «пророссийскому» Манукяну с потерявшими доверие в первую очередь собственного народа политиками – война. Именно поэтому для всех башен Кремля более приемлем прирученный «соросенок» Пашинян, чем вооруженная оголтелым словесным реваншизмом возрожденная из пепла бандитская свора карабахских полевых командиров, которая может предложить своей стране лишь одну альтернативу – новую бесперспективную войну и тысячи гробов юношей в Ереване. Это не выбор между «хорошим и плохим», это выбор между «плохим и ещё хуже». Но именно так сложились политические расклады в Армении.