Турция и Азербайджан будут сотрудничать в космической сфере

Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе с Азербайджаном. Об этом сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым в беседе с журналистами в Баку, передает Anadolu.

По его словам, в Азербайджане также, несомненно, есть потенциал, которым Турция могла бы воспользоваться.

«Здесь много хороших ученых, знания и опыт которых пригодятся Турции при реализации космической программы. В ближайшем будущем мы намерены наладить сотрудничество и с другими странами и в итоге занять достойное место в космонавтике», - сказал он.

Йылдырым подчеркнул, что при разработке космической программы Турция поставила перед собой амбициозные цели. «Наша страна, безусловно, обладает всеми возможностями для реализации космической программы. Мы верим в свои силы и готовы к международному сотрудничеству», - сказал он.

По словам главы турецкого агентства, переговоры по космической программе проведены уже с почти 20 странами мира. «Диалог продолжается, в том числе с соответствующими структурами России, США, КНР, Японии и европейских стран. Международное сотрудничество отвечает интересам всех стран», - добавил Йылдырым.