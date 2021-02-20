Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для участия в открывшейся с 21 февраля в Абу-Даби Международной оборонной выставке IDEX-2021.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве оборонной промышленности, на выставке с участием около 900 ведущих компаний из 59 стран представлены 106 наименований вооружения и боеприпасы производства предприятий Министерства оборонной промышленности, беспилотные летательные аппараты, минометы и др.

В рамках выставки предусмотрены также встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с представителями правительства ОАЭ и руководителями официальных делегаций стран, участвующих в выставке.

IDEX-2021 продлится до 25 февраля.